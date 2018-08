La Pernelle, France

Ils étaient plus de 200 fidèles ce dimanche devant la grotte de La Pernelle, pour la traditionnelle messe de l'Assomption, qui se déroule chaque année le premier dimanche après le 15 août devant cette réplique exacte de la grotte de Lourdes. C'est le curé d'Anneville-en-Saire, en 1926, qui a l'idée de construire cette grotte et après avoir envisagé de creuser la roche, finalement il est décidé de construire une avancée pour éviter tout risque d'éboulement. La population locale avait été consulté à l'époque et avait approuvé ce projet.

C'est donc la 90e messe de l'Assomption qui s'est déroulée ce dimanche sous les yeux de la Vierge Marie, qui surplombe les fidèles. La grotte se trouve en contrebas de l'église du village et il faut emprunter un escalier pour s'y rendre. Un escalier qui était noir de monde ce dimanche pour suivre la messe prononcé par Monseigneur Michel Plantier, évêque de Créteil mais natif du Val de Saire, invité par le curé du village, Pierre Tournerie. "_Je me souviens d'une dame du village qui s'est rendue il y a peu de temps pour la première fois à Lourdes et qui s'est écriée en voyant la grotte de Massabielle "mais c'est la même qu'à La Pernelle","_ raconte dans un sourire le curé.

Comme le soleil était au rendez-vous, les fidèles ont pu suivre la messe en extérieur alors qu'elle peut être rapatriée dans l'église en cas de mauvais temps.