Une "révolution" chez Canal+ qui va proposer des sous-titres accessibles aux dyslexiques

Baptisés "Dystitles", des sous-titres dédiés aux personnes dyslexiques et mis au point par l'orthophoniste et neuropsychologue Béatrice Sauvageot, vont être progressivement proposés dans les vidéos mises en ligne par Canal+ sur sa plateforme, a indiqué sur Twitter le président du directoire de la chaîne privée, Maxime Saada, samedi 22 avril.

Des sous-titres "prochainement disponibles sur la plateforme myCANAL en option dans le menu de paramétrage des langues et des sous-titres", avant d'être intégrés de manière "plus large" dans les programmes de Canal+. Le groupe a diffusé sur YouTube qui résume les enjeux de ce projet :

Comme montrés dans la vidéo de communication ci-dessus, ces sous-titres "nouvelle génération" utilisent une typographie particulière : les lettres sont écrites en noir, et l'espace à l'intérieur de ces lettres (la contreforme), au lieu d'être transparente, est rempli de blanc.

Adaptés aussi aux non-dyslexiques

La dyslexie fait partie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA). Plus couramment, on parle de "troubles dys", avec la dysphasie (langage) ou la dyspraxie (développement moteur et écriture). Les personnes dyslexiques sont difficiles à quantifier précisément, mais "les troubles dys" "concerneraient près de 8% des enfants d'âge scolaire" en France, selon la Haute autorité de santé (HAS).

Cette écriture a été pensée par l'orthophoniste et neuropsychologue Béatrice Sauvageot, présidente de l'association Puissance Dys, qui voit dans cette mise en place "une révolution" pour les "Dys" et les "non-Dys". "Permettre aux dyslexiques d'avoir accès comme tout le monde à la lecture, ça me parait être le minimum", ajoute l'orthophoniste Valérie Colineau-Moutiez, orthophoniste.

L’inclure dans tous les programmes en 2025

Cette typographie particulière permet aux dyslexiques "d'appréhender les sous-titres grâce à un design qui correspond à la manière dont leur cerveau perçoit les lettres", explique Béatrice Sauvageot dans le communiqué rédigé par Canal+. Ils sont également "compréhensibles par les personnes non-dyslexiques, après un léger temps d'adaptation", précise le document.

Difficile de connaître la date précise de la mise en place de ces sous-titres spéciaux. Dans les colonnes du journal Le Parisien , Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, indique que l'objectif est de les mettre à disposition des abonnés d'ici à l'été 2023, à comprendre en premier lieu sur la plateforme MyCanal, avant de l'inclure dans tous les programmes, directs compris en 2025. Il se dit certain de la réussite de ce projet : "Nous avons fait des tests auprès de nos abonnés. Les retours sont extrêmement positifs". "Nous ferons un point d'étape au début de la saison prochaine et de l'année 2024", ajoute Gérald-Brice Viret.