Thomas Caillet tourne en Dordogne une partie des scènes de son prochain film "le Règne Animal". Le réalisateur récompensé pour les "Combattants" tourne en ce moment au Fleix mais aussi cette semaine au château de Bridoire avec ses acteurs dont Romain Duris et Adèle Exarchopoulos.

Une route et un château fermés en Dordogne pour le tournage du film avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos

Comme France Bleu Périgord vous l'annonçait, le tournage du Règne Animal se déroule en partie en Dordogne. Il s'agit du prochain film de Thomas Caillet avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Les équipes du film sont actuellement au Fleix, près de Bergerac. La route départementale 32 est coupée à la circulation jusqu'à ce mercredi 15 juin, 20 heures indiquent les panneaux qui barrent l'accès.

On apprend également sur le site internet du château de Bridoire à Ribagnac, que le site sera fermé au public ce mercredi et ce weekend le 18 et 19 juin.

Thomas Caillet a déjà réalisé les Combattants, un film récompensé de plusieurs césars. Dans ce nouveau film, le Règne Animal, il raconte l'histoire d'un monde où des humains ont "muté" avec des animaux.