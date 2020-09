Une saison incertaine pour le cinéma l'Atalante qui en appelle à ses adhérents

Le cinéma d'art et d'essai de Bayonne a vu sa fréquentation baisser de 35 % depuis sa réouverture fin juin. La direction en appelle aux adhérents et aux cinéphiles pour cette saison qui s'annonce "avec beaucoup d'incertitude".

À l'heure de la présentation des saisons 2020-2021, la sérénité n'est pas vraiment d'actualité pour les professionnels de la culture, confrontés à l'épidémie de coronavirus, aux conséquences du confinement et aux restrictions sanitaires. À Bayonne, le cinéma d'art et d'essai l'Atalante entame sa saison "avec beaucoup d'incertitude" après avoir vu sa fréquentation fondre de 35 % par rapport à l'été 2019. "La moyenne nationale est de 70 % donc on résiste mieux mais on perd tout de même des ressources financières importantes" explique Jean-Pierre Saint-Picq, le directeur du cinéma. Une limitation des pertes due à la diversification de l'établissement, qui depuis l'an dernier a ouvert un bistrot et une terrasse.

Moitié moins d'entrées prévues en 2020

Néanmoins, l'Atalante prévoit une perte nette de 50 000 euros d'ici la fin de l'année, et en appelle à ses 2 500 adhérents. "On n'a pas de visibilité du tout sur les prochaines semaines, et ce qu'on demande aux spectateurs, c'est de renouveler leurs adhésions. C'est un appel au soutien. L'Atalante, comme beaucoup d'acteurs culturels, traverse une période difficile. On ne veut pas que le cinéma, la culture soit absents du monde d'après." Les adhésions représentent 5 % du budget de fonctionnement du cinéma, "c'est aussi une dynamique car quand on est adhérent, on incite les gens autour de soi à venir" ajoute Jean-Pierre Saint-Picq, qui affirme vouloir maintenir les propositions de rencontres, de concerts et d'expositions. À commencer par les Rencontres sur les Docks, initialement prévues en avril, qui se tiennent du 9 au 12 septembre.

Pour cette année 2020, le cinéma table sur 60 000 entrées minimum, contre 130 000 en 2019.