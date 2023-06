Une salle de jeu de réalité virtuelle s'installe à Fontaine-lès-Dijon

L'imposant bâtiment ne passe pas inaperçu au 1 rue des Pionnières à Fontaine-lès-Dijon. Derrière ses murs se trouve EVA, une salle d'e-sport en réalité virtuelle. C'est la première et la seule de la franchise en Côte-d'Or. Les joueurs des quatre coins du département peuvent tenter l'expérience à partir de ce vendredi 2 juin.

La guerre ... mais virtuellement

Un espace d'environ 1700 mètres carrés, deux terrains de 500 mètres carrés. C'est sur ces derniers que se déroulent les différentes parties. Chaque équipe (qui peut contenir jusqu'à dix personnes) s'affronte à travers différents modes de jeu. Mais contrairement au paintball ou au laser-game, les armes utilisées ne tirent aucun projectile : "on est dans un monde complètement virtuel [...] on ne va pas avoir la problématique de se prendre une bille sur le torse, qui fait très mal" plaisante Richard Deveaux, gérant de l'établissement. Harnachés d'une réplique de mitraillette, chaque joueur doit simplement appuyer sur les gâchettes de celle-ci pour tirer. Mais pour quoi faire si rien n'en sort ? C'est à ce moment que la technologie entre en scène.

Voilà l'attirail que devront utiliser les joueurs pour profiter de la réalité virtuelle © Radio France - Stéphanie Perenon

Des mondes de fiction aux airs bien réels

Les armes ne sont pas les seuls équipements des joueurs. Ils portent aussi un casque de réalité virtuelle. Une fois enfilés, chaque participant est presque coupé du réel et se retrouve plongé dans un monde qui n'est plus le sien. Perché en haut d'un glacier, immergé au fond de la mer avec les requins ... C'est dans ces univers parallèles que les adversaires s'affrontent et utilisent leurs artilleries pour, entre autres, conquérir des bases ou éliminer (virtuellement, toujours) les ennemis. Tout ça dans un réalisme très poussé : ils peuvent être amenés à enjamber des portes en levant les jambes ... alors que la surface sur laquelle ils se déplacent est complètement plate.

C'est dans ces salles que les combats virtuels font rage © Radio France - Stéphanie Perenon

Une intensité contrôlée

Bien que les joueurs ne voient que ce qui se passe autour d'eux, les parties sont très encadrées. Avant le début du jeu, un briefing accompagné d'une vidéo rappelle les règles et les comportements à suivre : ne pas courir, ne pas reculer ... La piste de jeu est quant à elle vierge de tout obstacle : "on a une salle complètement vide. Comme on est cloitré dans un univers à part, s'il y a un poteau en plein milieu, ce serait difficile de ne pas l'éviter" explique Richard Deveaux. On joue à la guerre mais tout en sécurité.

Chaque partie dure une vingtaine de minutes. En y ajoutant l'accueil, le briefing et l'équipement, une session dans son ensemble représente quarante minutes. Pour pouvoir en profiter, il faudra débourser entre 20 et 23€ par personne et par séance.