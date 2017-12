Valenciennes, France

Avec des sièges qui se balancent de gauche à droite, en haut en bas, des vibrations dans le dos, les pieds, une petite soufflerie dans le cou, on a vraiment l'impression d'être en pleine bataille de vaisseaux spatiaux, et de se prendre des coups de sabre laser en regardant le dernier Star Wars.

Et puis on remet son écharpe ou sa doudoune dans les scènes d'extérieur sur le haut des falaises face à la mer, car la salle nous envoie du vent, et même de l'eau qui fait l'effet de pluie grâce à un brumisateur.

Dans les Derniers Jedi on ne sent pas l'odeur du poilu Choubaka, ou autres, mais la technologie 4DX permet de diffuser de nombreuses effluves pour encore plus plonger les spectateurs au coeur du film, mais même sans ça Catherine de Marly est encore dans les étoiles

On est carrément dedans ça fait bizarre, j'ai encore mon corps tout engourdi, c'est impressionnant. Et on n'a pas l'impression d'avoir des voisins, on est dans le film, vraiment plongé dans l'écran

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Des films pour adolescents comme Jumanji ou Coco pour les enfants sont aussi disponibles en 4DX.

Objectif : attirer 80 000 spectateurs en plus par an

Pour vivre cette expérience il faudra débourser quand même 18 euros pour une place adulte, des séances disponibles à partir de 4 ans, et déconseillées aux femmes enceintes, ou personnes qui souffrent de maux de dos ou de coeur.

La nouvelle salle de 104 places est la seule du type dans la région, et il y en a que 7 en France, elle attire donc dans la métropole lilloise, en Belgique.

Arnaud Clément le directeur du Gaumont espère attirer 80 000 spectateurs en plus par an, soit une augmentation de presque 10 % de la fréquentation actuelle.