Une salle en 4DX ouvre ce mercredi au cinéma Pathé d'Orléans

C'est mercredi, jour des sorties cinéma et à Orléans, c'est surtout le lancement d'une toute nouvelle technologie : la 4DX. Une des salles du Pathé Place de Loire est désormais équipée. On voit et on ressent le film !!

Les 92 sièges sont larges, noirs, surélevés et équipés de petits boutons mystérieux : bienvenue dans la salle 4DX du Pathé Orléans. Le public va pouvoir dès ce mercredi testé cette nouvelle technologie avec le film Terminator. " C'est vraiment le genre de film qui vaut le coup dans ce format" explique Sébastien Lieury, directeur adjoint des Pathé Orléans et Saran. Et il s'explique " Terminator en 4DX, vous allez être secoué dans tous les sens, prendre des secousses en avant, en arrière, vous allez prendre de l'eau dans la figure, ressentir les effets du vent, du brouillard". Et oui, la 4DX, c'est un peu tout ça.. une technologie immersive !!

On doit innover et surprendre le spectateur

Les Fauteuils de la salle 4DX © Radio France - Patricia Pourrez

Pour ce nouvel équipement à Orléans, le groupe Pathé a investi un million d'euros. Le groupe avait déjà beaucoup dépensé il y a 2 ans avec la construction d'une salle Imax au Pathé Saran. " Si on veut encore attirer des spectateurs, il faut innover, surprendre" explique Sébastien Lieury. " Aujourd'hui, il y a une forte concurrence avec toutes les plateformes de vidéos à la demande qu'on peut avoir depuis son canapé. Du coup, on doit proposer des innovations que les personnes n'auront jamais chez elles. " Un pari gagnant : la salle Imax de Saran a fait 100.000 entrées en 2018, ce sera sans doute plus cette année.

Et combien ça coûte ?

La 4DX, qui va surtout profiter aux grosses productions américaines, a aussi un coût pour le spectateur. Il faut compter 6 à 8 euros en plus du billet. " C'est clair, c'est un budget" reconnait Sébastien Lieury, "mais, si on compare à un manège qui dure 2 à 3 minutes, une séance de cinéma, c'est 2 heures minimum. Vous en aurez pour votre argent." En France, Pathé compte déja une quarantaine de salles équipées en 4DX, celle d'Orléans sera la seule dans la Région Centre Val de Loire.

Petite mise en garde : cette nouvelle technologie 4DX est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes fragiles ou souffrant de problèmes de dos. Les enfants de 4 à 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.