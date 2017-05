UB40 et une scène dub au No Logo festival

Le No Logo festival de Fraisans (Jura) a poussé les murs cette année pour offrir une scène dub à son public. Avec toujours une programmation reggae de haut vol !

Le No Logo festival souffle ses cinq bougies cette année. Et pour séduire un public large et dépasser les 36.000 festivaliers de l'an passé Laurent Sanseigne, le co-directeur de No Logo s'appuie sur la recette qui fonctionne, à commencer par des têtes d'affiches : "On aura des grosses pointures comme la légende du ska Toots and the Maytals, ça fait quatre ans qu'il n'est pas venu en Europe donc il vient directement de Jamaïque pour venir là". Et sur la grande scène, No Logo continue sur sa série des fils Marley : "Ki-Mani cette année, on avait fait Damian l'année dernière, Julian l'année d'avant". Et puis une touche de nostalgie des années 80 : "On aura surtout UB40, tout le monde connaît les plus grands tubes de ce groupe. Une programmation qui va plaire autant aux jeunes qu'aux plus anciens, aux puristes et aux moins puristes du reggae."

Toots and the Maytals, le 12 août au No Logo festival de Fraisans

ki-Mani Marley au No Logo Festival 2017 - No Logo festival

Pour accueillir toujours plus de fans de reggae, les organisateurs misent sur une nouvelle scène. "On l’appelle la Dub Factory, explique Michel Jovanovic, le co-directeur de No Logo. C'est à l'entrée du site sur un endroit qui sera réservé à cette culture et qui jouera en même temps que la grande scène mais dans un concept qui permet que l'un et l'autre ne se gène pas au niveau sonore. Ce sera une diffusion en quadri-phonie intérieur, centré vers la scène, c'est ce que ce type de public souhaite". Une scène occupée qui sera occupée dès 18h et jusqu'à 3h du matin par des artistes comme Roots Raid, Dub Shepherds ou encore les Franc-comtois de Rootikal Vibes.

No Logo festival, les 11, 12 et 13 août 2017 à Fraisans, dans le Jura - No Logo festival

Avec cette scène, le festival passe de 11.000 m2 à 14.500 m2 et pour accueillir tous les festivaliers, le camping aussi s'agrandi, de 8.500 à 10.000 places cette année aux forges de Fraisans (Jura). Et toujours les navettes bus et une garderie pour les plus petits.