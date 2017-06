Bordeaux : une scène géante installée au Matmut Atlantique pour le concert de Céline Dion

Le stade de foot Matmut Atlantique de Bordeaux, passe en mode "concert" pour accueillir le show de Céline Dion, le 29 juin prochain mais aussi celui des Vieilles Canailles, le 1er juillet. Ce sont les premiers concerts organisés dans l'enceinte du stade depuis son inauguration, il y a deux ans.

J-2 avant le concert de Céline Dion au Matmut Atlantique de Bordeaux. La chanteuse québécoise se produira devant ses fans ce jeudi 29 juin, dans l'enceinte du stade. Le 1er juillet, ce sera au tour des Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, d'être sur la grande scène installée sur la pelouse où évoluent, en temps normal, les footballeurs des Girondins de Bordeaux et les rugbymen de l'Union Bordeaux Bègles, lors de ses matches de gala.

32.000 spectateurs pour Céline Dion, 25.000 pour les Vieilles Canailles

Ce sont surtout les deux premiers concerts organisés au sein du Matmut Atlantique de Bordeaux, depuis son inauguration en mai 2015. "Un vrai défi à relever, une date à marquer dans l'histoire du stade", avoue son directeur général délégué, Xavier Lapeyraque. "Au moins 32.000 spectateurs sont attendus pour le concert de Céline Dion et près de 25.000 pour les Vieilles Canailles", précise-t-il. Pas mal quand on sait qu'un match de championnat des Girondins de Bordeaux attire en moyenne, 23.000 supporters.

Protection spéciale pour la pelouse

Qui dit grande stars, dit grand show avec un décor et une scène. Ça c'est le boulot de Vincent Chassac, directeur technique du Matmut Atlantique. Depuis cinq jours, il dirige les 200 ouvriers et techniciens chargés d'installer la grande scène de "60 mètres de largeur, sur 20 mètres de profondeur et 15 mètres de haut". Le tout à la demande de la production de Céline Dion, dont les membres arrivent à Bordeaux ce mardi 27 juin, "avec leurs décors, leurs écrans, leur sono, qu'ils vont intégrer dans cette scène", précise le directeur technique.

Installation du matériel technique sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux, avant le concert de Céline Dion dans la ville, le 29 juin 2017. © Radio France - Hajera Mohammad

Les jardiniers du stade, eux, surveillent de près la pelouse. Quelques 8.000 personnes vont la fouler ce jeudi soir, mais pas question de l'abîmer. "Des plaques seront mises en place dessus pour la recouvrir. Ensuite on les enlèvera... la pelouse va pouvoir se ré-aérer, on va la nourrir et l'arroser à nouveau et elle va repartir", explique Vincent Chassac. De quoi rassurer les fans de foot et de rugby, mais aussi le staff des Girondins de Bordeaux, qui doivent rejouer au Matmut Atlantique, dès la fin du mois de juillet.