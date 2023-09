Une scène sur l'eau encore plus grande dans le Port-Vieux de La Ciotat pour le France Bleu Live Festival

Tout le monde a encore en tête les images poétiques de Mathieu Chedid venant à la rencontre des Ciotadins, guitare autour du cou, dans une barque traditionnelle, ou encore le plongeon de Bénabar dans les eaux du port en clôture du festival, après une folle soirée.

Une scène unique dans un cadre idyllique

À partir de ce soir le France Bleu Live Festival, en partenariat avec la ville de la Ciotat et l'office de Tourisme, s'apprête à faire vibrer de nouveau le Port-vieux de La Ciotat. Pour accueillir les artistes, la scène a été revue à la hausse : "on a tiré les leçons de l'an dernier" affirme Thierry Marsant, régisseur de production de France Bleu. "La scène est plus grande, plus large, plus haute et plus près du quai, pour que la communion entre le public et les artistes soit totale".

C'est une barge de chantier qui a été acheminée par la société spécialisée TSM 3D pour soutenir la scène. "Il va y avoir des artistes, des musiciens, des techniciens qui vont évoluer sur cette scène, il faut bien la sécuriser. La barge est suffisamment lourde et stable, elle est arrimée solidement au fond du port par nos plongeurs pour ne pas tanguer ni même se déplacer en cas de houle ou de vent" assure Olivier Jaubert le gérant de la société. Le toit de la scène peut quant à lui descendre ou monter en fonction de la force du vent pour assurer une meilleure stabilité à l'ensemble.

Une petite prouesse technique

Sur scène, des rampes de projecteurs, des micros, des sonos, des écrans, qui sont tous connectés grâce à des câbles de fibre optique sous-marins. "Il y a des allers retours permanents de sons et d'images entre la scène et les quais du port. Il faut donc de la fibre optique pour assurer la technique, en prenant bien garde de ne pas gêner la circulation des bateaux, car nous sommes sur un plan d'eau qui continue d'être utilisé la journée" rappelle Olivier jaubert.

À la prouesse technique d'organiser un concert sur l'eau, s'ajoute la magie du lieu. À quelques mètres du quai, le public pourra découvrir une scène lumineuse, animée par les projecteurs, et qui saura se muer, au grès des ambiances, en tableau plus intimiste, constellé des lueurs du port et du scintillement de la mer. Les artistes feront leur entrée sur une barque traditionnelle dans un "savant mélange de tradition et de modernité" selon Michel Wey, président de l'association Carènes, qui oeuvre pour préserver et partager ce patrimoine maritime dans le port de La Ciotat.

Une programmation toujours aussi riche

Dès 20h ce jeudi c'est Christophe Maé qui va ouvrir le bal à partir de 20h suivi du DJ Joachim Garraud. Selah Sue et Laurent Wolf se produiront vendredi soir à la même heure, Louis Bertignac fermera cette deuxième édition du France Bleu Live festival samedi soir.

Le France Bleu Live festival se déroule sur l'eau dans le port-vieux de La Ciotat © Radio France - Fabien LE DU

La scène a été agrandie, réhaussée et rapprochée du quai pour une meilleure visibilité pour le public © Radio France - Fabien LE DU

Les artistes arriveront sur scène à bord de barques traditionnelles © Radio France - Fabien LE DU