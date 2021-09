Une sculpture mémorielle pour Maurice Genevoix dévoilée cet après-midi à Châteauneuf-sur-Loire

C'est un bas-relief en bronze, monté sur une stèle d'acier, et représentant 3 visages de Maurice Genevoix : 3 étapes de sa vie - soldat, écrivain et académicien. Cette sculpture inédite de l'artiste solognot Jean-François Maubert prendra place ce jeudi, en fin d'après-midi, devant le musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire.

3 visages pour résumer Maurice Genevoix

"J'ai tout de suite été émue par cette œuvre, raconte Marielle Pierre, l'adjointe à la Culture à Châteauneuf, parce que ce côté très épuré, tout en simplicité dans ces trois visages, ça dit tout de Maurice Genevoix : j'allais dire son côté lisse, mais en même temps très profond. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette œuvre, et avoir l'opportunité de l'accueillir ici , à Châteauneuf, où il a passé son enfance, c'est très touchant."

La sculpture symbolise 3 étapes de la vie de Maurice Genevoix : la Grande Guerre, l'écriture et la postérité. © Radio France - François Guéroult

Cette œuvre monumentale - qui fait plus de 3 mètres de haut - a été acquise pour 24 100 euros par le Département du Loiret, qui souhaitait faire un geste mémoriel fort, dans le prolongement de l'entrée de l'écrivain au Panthéon, le 11 novembre 2020. "La panthéonisation de Maurice Genevoix a été un moment national important, le Département ne pouvait pas être absent, justifie Laurence Bellais, vice-présidente du conseil départemental, en charge de la Culture. Nous nous devions d'avoir un marqueur fort, et installer cette sculpture à Châteauneuf, et qui plus est, devant le musée de la marine de Loire, est chargé de sens."

L'amoureux de la Loire

Le musée de la marine de Loire dispose en effet, au 1er étage, d'un espace permanent consacré à Maurice Genevoix, inauguré l'an passé dans la discrétion en raison de la crise sanitaire. "La Loire et Maurice Genevoix, c'est une grande histoire d'amour, relève Marielle Pierre, donc cette sculpture à l'entrée du musée, cela fait un clin d'œil particulièrement bienvenu. Tout ça se concrétise avec un peu de retard dû à la pandémie, mais on touche au but, et on arrive à présenter quelque chose de cohérent à Châteauneuf autour de ce grand personnage", la ville ayant aussi créé un parcours Maurice Genevoix, riche de 12 panneaux situés à des endroits emblématiques.

Le musée de la marine de Loire a d'ailleurs décidé de prolonger jusqu'au 30 novembre l'exposition temporaire dédiée à l'écrivain, installée au rez-de-chaussée. "Nous voyons clair, nous respirons, nous admirons" : la citation de Maurice Genevoix inscrite sur cette sculpture (citation issue d'un discours de 1962) n'a jamais été autant d'actualité à Châteauneuf-sur-Loire.