Une sculpture métallique monumentale rendra hommage aux deux présidents corréziens à Treignac

Un habitant de Treignac veut rendre hommage aux deux présidents corréziens. Florent Cornaton tient une galerie d'art. Et il a demandé à un artiste argentin, Augusto Daniel Gallo, de réaliser une sculpture représentant Jacques Chirac et François Hollande.

Treignac, France

Augusto Daniel Gallo est un jeune artiste argentin déjà mondialement reconnu. Il a travaillé dans de nombreux pays, notamment récemment en Italie et au Vatican. C'est en découvrant son travail que Florent Cornaton, galeriste installé à Treignac, a eu l'idée de lui demander de réaliser une oeuvre dédiée à Jacques Chirac et à François Hollande. "Il a une façon très particulière de travailler le fer. C'est à la fois très innovant et en pleine filiation de Picasso." Le monument des présidents que va réaliser l'artiste sera une statue de taille humaine, en deux parties. Florent Cornaton a donné carte blanche au sculpteur. "Je lui fais totalement confiance" dit le galeriste tout en précisant qu'Augusto Daniel Gallo ne connaissait rien des deux présidents auparavant.

Une attraction touristique

La réalisation de l'oeuvre sera financée par Florent Cornaton via sa galerie d'art de Treignac. "C'est pas de l'argent, on y voit autre chose, quelque chose qui doit prendre du sens" explique-t-il. A travers les figures de Jacques Chirac et de François Hollande, qui tous deux ont œuvré pour leur pays mais aussi pour leur département, qui ont été opposés mais qui se sont respectés et même appréciés, cette statue doit être un symbole d'unité selon le galeriste. Mais elle sera aussi, espère Florent Cornaton, un plus pour le tourisme local. Elle sera installée tout près de sa galerie, visible par tous. "L'art c'est ça, c'est être l'ambassadeur d'une région. "

Une inauguration lors du Tour de France

L'oeuvre sera fabriquée sur place à Treignac, dans un lieu qui sera tenu secret, à partir du mois de mars prochain. Elle devrait être officiellement inaugurée et exposée au Suc-au-May à Chaumeil lors de l'étape du Tour de France qui rendra hommage à Jacques Chirac. François Hollande, que Florent Cornaton a pu rencontrer lors de la dernière Foire du Livre de Brive, a promis d'être présent. La statue restera ensuite à Treignac durant l'été mais devrait dès septembre partir vers Paris pour être présentée dans un lieu qui n'est pas encore défini.