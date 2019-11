Une semaine avant le Marathon de la Rochelle, les derniers conseils du coach

Le week-end prochain se déroule le Marathon de la Rochelle alors forcément ça cogite chez les coureurs sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Quelques conseils du coach?

Christian Baigue et ses bons conseils pour bien aborder le marathon le jour J

Poitiers, France

Chez les marathoniens confirmés pas de soucis. En revanche chez les débutants, on ne sait jamais trop quoi faire avant le jour J et les jours qui précèdent, d'ailleurs on a souvent tendance à vouloir trop en faire. Christian Baigue, entraîneur à l' EPA 86 nous livre ses derniers conseils.