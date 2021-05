Une semaine bien remplie au Pathé Chavant à Grenoble, sept jours après la réouverture

"C'est une délivrance" lâche Emma, quelques secondes avant de prendre l'escalator pour accéder à sa salle de cinéma ce mercredi au Pathé Chavant de Grenoble. "J'y allais trois à quatre fois par semaine avant la fermeture. Là, depuis la réouverture, j'y suis allé tous les jours" ironise-t-elle, heureuse de retrouver sa plus grande passion. Globalement, c'est le sentiment qui se dégage au Pathé Chavant. La semaine a été très bonne et l'équipe du cinéma est heureuse de retrouver ses habitués.

Lundi, j'ai passé ma journée au cinéma - Vincent, un Lyonnais de passage à Grenoble

"J'ai vu trois films cette semaine. Je suis abonnée au cinéma donc je ne compte même plus le nombre fois que j'y vais" lâche Sonia. "Et ça ne va faire qu'augmenter" dit-elle encore. "Netflix à un moment ça va" note-t-elle encore, le sourire aux lèvres dans le hall du cinéma.

Cela fait un an qu'on ne vit plus et j'ai bien l'intention de rattraper ça - Annie, venu voir son deuxième film en deux jours

Beaucoup de cinéphiles du jour en sont à leur troisième ou quatrième projection de la semaine. "Le grand écran, la convivialité du cinéma nous manquaient" raconte Françoise, venue avec une amie. "Mais je vous rassure, on ne passe pas notre temps ici" plaisante-t-elle.

Un très bonne reprise

"On ne s'attendait pas à avoir autant de monde" remarque Alexandre Lévy, responsable d'exploitation cinématographique au Pathé Chavant de Grenoble. "On a accueilli 1500 personnes sur la journée de mercredi (19 mai) et quasiment toutes nos salles étaient pleines, compte tenu de la jauge à 35%" précise-t-il. "Mais on aurait pu faire mieux sans cette jauge" note-t-il encore.

Avec le week-end prolongé de Pentecôte, on a fait plus que ce que l'on avait prévu - Alexandre Lévy, responsable d'exploitation au Pathé Chavant

"Ce n'était pas donné parce que la programmation comptait des rediffusions. Il y a eu de belles surprises avec l'animé Demon Slayer, les jeunes étaient au rendez-vous, comme nos abonnés" observe Alexandre. La capacité d'accueil des salles de cinéma sera augmentée à 65% le 9 juin, à 100% le 30 juin.