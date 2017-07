A une semaine des Fêtes de Bayonne : les chars du Corso sont presque prêts

Ils sont huit en compétition cette année. Les associations bayonnaises mettent la touche finale aux chars du Corso. Avec un thème haut en couleurs : les événements festifs mondiaux.

Plus qu'une semaine avant le grand début des festivités. Un peu moins même puisque la braderie commencera dès lundi prochain et sur deux jours. Une édition 2017 marquée par un retour aux traditions après une année 2016 très particulière - attentat de Nice oblige. La cérémonie d'ouverture, la journée des enfants, la mascleta font leur grand retour. Le traditionnel Corso, le défilé de chars, avait lui pu se tenir l'an dernier. Pour cette édition, le comité des fêtes a choisi comme thème "les événements festifs mondiaux".

La déflation du nombre de chars inquiète la mairie

Huit chars seront représentés cette année. C'est peu. Moins en tout cas que les années précédentes. Lors de la conférence de presse de présentation des festivités, organisée justement dans le local du Corso (boulevard de la Division Leclerc), le maire de Bayonne, Jean-René Etchegarray a rendu hommage aux associations qui continuent d’œuvrer pour la réussite du défilée. Et la mairie de rappeler que ce type de manifestation est très souvent "l'oeuvre de professionnels" alors qu'à Bayonne ce sont des bénévoles qui assurent le show. Cela demande du temps, de l'argent.

Cyrille Laiguillon, le conseiller municipal délégué à la vie associative dédramatise Copier

Reste que les associations ont semble t'il du mal à suivre le rythme : il faut des bras et de l'ingéniosité pour rentrer dans ses frais. Tristan Laiguillon connaît bien le problème : il préside l'association Bayonne Nord. Avec 3 300 euros de budget, sa mission est difficile à remplir. Avec son équipe, ils ont choisi de représenter le Carnaval de Rio.

"Ce n'est pas possible pour nous de payer des danseuses ou un orchestre" Copier

Le char de l'association Bayonne Nord mise sur les couleurs brésiliennes pour séduire le jury © Radio France - Thomas Biet

Les cow-boys seront de sortie cette année © Radio France - Thomas Biet

Et du boulot, il y en a ! Plus de 4 000 fleurs jaunes et vertes à installer pour l'équipe de 7 bénévoles de Tristan Laiguillon. Juste à côté, il y a le char de la Peña Baiona. L'association a choisi "Le Nouvel An chinois" avec un char haut en couleurs. Une tête de dragon, un coq géant. Mais au fait, pourquoi ne pas avoir choisi les Fêtes de Pampelune ou de Bayonne ? Trop facile.

"Les Chinois mangent du jambon de Bayonne (...) ils feront peut-être une journée Fête de Bayonne chez eux !" Copier

Et puis il y a les petits nouveaux : l'association Zum'Baoina. Depuis des années, ses bénévoles dansent sur les chars d'autres associations. Cette fois-ci, elle se lance dans l'aventure. Avec le pari d'un char moins voyant mais plus esthétique.

"On a misé sur la classe plus que sur l'excentricité" (la présidente de Zum'Baiona) Copier

Un masque vénitien géant pour le char de Zum'Baiona © Radio France - Thomas Biet

"On va miser sur nos costumes pour la touche de couleurs. Il n'y aucun professionnel chez nous, on s'y est tous mis, dans la soudure, dans la menuiserie, la peinture et beaucoup de système D. Si on est dans les trois premiers, on part à Venise (rires)"

Certains ont choisi de célébrer la Fête de la Bière de Munich © Radio France - Thomas Biet

Reste à savoir quel char obtiendra la faveur du jury. Ce qui est sûr, c'est que l'on va voyager dans l'espace et le temps cette année lors du Corso lumineux : Venise, Rio, la Chine donc mais aussi la Saint-Patrick, l'England's Festival, le Mardi Gras de la Nouvelle Orléans, la Fête de la Bière à Munich ou encore le Festival international de Country.

Les chars du Corso défileront comme chaque année le samedi et le dimanche des fêtes de 22h à minuit © Radio France - Thomas Biet

Liste des chars présents cette année : l’association Entente Castillon présente Mardi Gras New Orléans, l'association le Grand Hargous présente England's Médiéval, l'association Euskaldun Buruak présente Fête de la bière de Munich, l’association Zum'Baiona présente Carnaval de Venise, l’association Bayonne Nord présente Carnaval de Rio, l'association Peña Baiona présente Nouvel an chinois, l’association Club Léo Lagrange présente Festival international de country, l’association Les Amis de Mouguerre présente Saint Patrick.