A une semaine du festival, le Jardin du Michel prend ses marques à Toul

A quelques jours du Jardin du Michel, nouvellement installé à Toul, en Meurthe-et-Moselle, les bénévoles commencent à s'affairer sur un nouveau site très prometteur.

A moins d'une semaine du coup d'envoi du Jardin du Michel, 13e édition, les préparatifs ont débuté à Toul. Le festival musical a lieu de vendredi à dimanche prochain, pour la première fois à Toul, et non à Bulligny où il est né en 2005. Un déménagement notamment pour moins être victime d'aléas climatiques qui dégradaient rapidement les champs qui accueillaient les festivaliers. Cette année, ce sera donc au pied des remparts de Toul en partie sur du bitume.

La scène principale sera installée au bout de cette route © Radio France - Cédric Lieto

Un départ à zéro

Pour les bénévoles qui viennent souvent de Bulligny, c'est un peu moins pratique avec plus de kilomètres à parcourir pour se rendre sur le site du festival. La scène principale sera installée sur la route bordée d'une rangée d'arbre d'un côté et de l'autre par la Moselle. Plus de contraintes que dans un champ, mais c'est un vrai plaisir de repartir à zéro pour Corentin Colin, un des régisseurs :

Il y a l'eau qui entoure, une contrainte de plus pour la sécurité mais ça reste joli. Il y a beaucoup d'arbres donc pour poser des tentes, on est assez limités niveau espaces. La route n'est pas hyper large donc il faut adapter pour mettre 7.500 personnes si on fait complet. Ca fait du bien de bouger l'organisation [...] C'était hyper sympa de travailler un lieu différent."

Rendre ce site le plus beau possible, c'est l'objectif des organisateurs. Le pari semble réussi pour la deuxième scène qui sera installée sur l'eau, sur des flotteurs, comme l'explique Corentin Colin :

Les gens seront sur l'herbe et verront la scène sur l'eau. Ca va être vraiment super. On va éclairer les remparts, la cathédrale sera éclairé. Le visuel de la scène n°2 va être assez ouf."

Pour l'instant, les organisateurs sont dans les temps, les scènes devraient être montées en début de semaine, en espérant que le beau se maintienne.