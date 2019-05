Une semaine pour célébrer l'Europe à la maison Robert Schuman de Scy-Chazelles

Scy-Chazelles, France

La journée de l’Europe rend hommage au discours prononcé par Robert Schuman le 9 mai 1950, considéré comme le texte fondateur de l’Union européenne. A Scy-Chazelles, la maison de Robert Schuman organise donc toute cette semaine de nombreuses activités comme des concerts, des conférences, ou encore un brunch européen et un festival de micro-théâtre.

Avec les élections européennes le 26 mai prochain et la monté des nationalismes dans plusieurs pays européens, la semaine de l’Europe a un caractère particulier cette année. Cette semaine dédiée à l’Europe permet de parler de l’Union européenne de façon festive. "On essaie de se rapprocher le plus possible des gens, de leur apporter le plus de réponses possibles à leurs questions et tout simplement de les intéresser à la question européenne, chose qui est vraiment essentiel en ce moment", estime Laurent Thurnherr, le directeur de la maison de Robert Schuman.

"Le fait d’organiser une semaine pour l’Europe, avec un coup de projecteur exceptionnel, est plus que nécessaire parce que c’est peut-être un moment dans l’année où on demande aux gens de se concentrer sur cette question. En fait, on leur propose de découvrir une Europe un peu plus amusante, un peu plus intéressante que ce qu’ils peuvent entendre éventuellement dans l’actualité, ou ce qu’ils peuvent interpréter de l’actualité", précise Laurent Thurnherr.