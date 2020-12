Une série télé en euskara qui sera tournée en Basse-Navarre gagne le prix de la foire de Durango

"Bañolet", c'est un projet qui est condamné à voir le jour. Une série télé en quatre épisodes qui racontera le quotidien de "Bañolet" un village imaginaire qui vient d'être créé sur des terres colonisées. Le projet a plu aux organisateurs de la foire aux livres de Durango, le grand rendez-vous annuel de la culture basque. Ils lui ont attribué leur bourse annuelle d'un montant de 15.000€. Le projet de série télé va maintenant passer à la réalité.

"C'est une mini-série qui se situe en Basse-Navarre" expose l'une des auteurs, Maia Iribarne, "une série familiale et populaire. Les protagonistes sont un groupe d'enfants qui vit dans ce village. On va découvrir le village petit à petit : il a été créé il y a peu de temps sur des terres recolonisées, c'est donc une société qui est en train de se mettre en place". C'est le contexte d'un village fictif imaginé par Paxkal Irigoyen et Maia Iribarne. Dans la série, "on va suivre les enfants, on verra leur passage vers l'âge adulte. Mais on abordera aussi différentes problématiques comme la colonisation, l'identité, la langue, et beaucoup de problématiques de la vie quotidienne". Les acteurs, et notamment la petite Luixa d'une dizaine d'années, sont déjà trouvés, le tournage aura lieu courant 2021.

Maia Iribarne: "on va créer une mini-série en 4 épisodes". Copier

Xofaldia elkartearekin antolatua

"Bañolet" serie-a osoki euskaraz izanen da, eta Garaziko eskualdean kokatuko da. Maia Iribarnek aitortzen du "bi pertsonen artean idatzi dugu bainan gure inguruan baditugu aktore edo laguntzailek parte hartu dutenak aktiboki proiektuan" bi autoreek Xofaldia prod deitua den elkartearekin lan egiten baitute. Istorio honen protagonista nagusia, Luixa deitzen da, 10 bat urteko neska bat, bere lagunekin Bañolet herrian bizi dena. "Gure helburua da zinez ikus-entzunezko familiar et parte hartzailear sortzea" azpimarratzen du autoreak. "Heldu den urtean, bukatua ukanen dugularik nahi genuke fisikoki aurkeztu eta gero hedatu plata-forma edo telebista desberdinetan, Kanaldude, 11 telebista edo EiTB bezala, aukeren arabera".