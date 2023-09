Une seule oreille coupée lors de la seconde corrida de la feria de l'Atlantique à Bayonne

Une ambiance automnale ce samedi 2 septembre en soirée dans les arènes faiblement garnies lors de la seconde corrida de la feria de l'Atlantique. Une pluie continue, un mercure tristounet et un ciel de plomb. Pas un temps pour la fiesta brava. Et pourtant, les six toreros en piste ont fait de leur mieux face à du bétail lourd et difficile de la ganaderia de Pedraza de Yeltes. Mais trop souvent, alors que les trophées étaient à portée de muleta, ils ont échoué lors de la mise à mort. Constat valable pour Morenito de Aranda, Radael Serna, et Jorge Isiegas. David de Miranda repart aussi les mains vides, tout comme le français El Rafi qui n'a rien pu faire face un exemplaire impossible à manœuvrer.

Seul le péruvien Joaquim Galdos a su tirer son épingle d'un jeu compliqué. Il coupe une oreille méritée après une faena aboutie et de qualité, qui a su réchauffer un public frigorifié par une soirée pas digne d'une fin d'été.

Joaquín Galdos lors de son tour de piste © Radio France - Paul Nicolaï