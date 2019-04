Une sirène élit domicile à l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier

Parents et enfants peuvent rencontrer Lexie, une sirène jusqu'au 5 mai. Elle se produit en spectacle deux fois par jour et participe aussi à une séance photo. Un vrai changement de vie pour Alexia Greco, ex-infographiste et styliste.

Montpellier, France

Planet Ocean, l'aquarium de Montpellier à Odysseum accueille une sirène jusqu'au 5 mai. C'est un petit peu de magie pour les enfants pendant les vacances : le spectacle a lieu tous les jours le matin 11h30 et l'après-midi 15h30. Un show aquatique précédé d'une séance photo avec les petits tout émerveillés.

Une reconversion étonnante

Dans le costume, Alexia Greco, une jeune lilloise de 26 ans. Elle est "sirène" depuis un an et demi. Au départ styliste et infographiste, elle s'est vite ennuyée quand elle est entrée dans la vie professionnelle : "Je ne me voyais pas passer ma vie derrière un écran. Alors un soir, j'ai pris une feuille et j'ai noté d'un côté ce que je savais faire et de l'autre, ce que j'aimais faire : ça a donné le métier de sirène !" Sa formation lui permet de faire elle même tous ses costumes, "près de quatre mois de travail sur chaque nageoire !" : du néoprène et des écailles cousues une par une à la main.

"J'avais très peur qu'on me dise que ce n'était pas un vrai métier. Mais en fait tout le monde m'a dit de foncer !" - Alexia Greco, sirène professionnelle

Être sirène ce n'est pas un job facile : il faut être à l'aise dans l'eau et l'exercice est extrêmement physique. "Il faut aussi maîtriser les techniques d'apnée !"