Une sirène s'installe pour les vacances à l'aquarium Planet Ocean de Montpellier

Une sirène élit domicile à l'aquarium Planet Ocean de Montpellier pour les vacances. Lexie Mermaid était venue une première fois en 2019. Après deux ans d'absence, elle fait son grand retour tous les jours jusqu'au 8 mai, avec un spectacle à 11h30 et des rencontres photos à 11 heures et à 15 heures. L'objectif : offrir un moment magique aux plus jeunes, mais aussi sensibiliser pour la protection de l'environnement.

Ca se bouscule à côté du bassin, au lagon corallien. Une centaine de personnes essaie de s'approcher de la sirène pour la rencontrer. Des petites filles sont même déguisées en sirène pour l'occasion ! Thaliana, 6 ans, a réussi à avoir sa photo. "Je suis contente, dit-elle, tout sourire. Elle a une queue et des cheveux oranges. Elle est trop belle !" Lexie, la sirène, va sauter dans l'eau d'une minute à l'autre. Léonie, 7 ans, se pose déjà des questions : "Je me demande comment elle respire dans l'eau !" C'est la première fois que la fillette voit une sirène.

Eloïse, elle, est collée à la vitre qui la sépare du bassin. Elle regarde la sirène avec des étoiles plein les yeux. "Elle a un beau costume, plein de paillettes et de diamants !" Le spectacle sert aussi à sensibiliser sur la protection des océans. Lexie conseille par exemple d'utiliser une crème solaire qui préserve les poissons et les coraux et c'est pour cette raison que Marie-Christine, a emmené sa petite fille voir le spectacle. "C'est aussi un message pour préserver les océans, c'est ça qui est important."

La sirène plonge quelques secondes dans le bassin pour saluer les enfants à travers le hublot. © Radio France - Emma Saulzet

Une reconversion professionnelle

Lexie est sirène professionnelle depuis 2016. La jeune femme, originaire de Lille, confectionne son costume elle-même. Elle coud chaque écaille à la main. Au total, il lui faut plus de sept mois de travail pour réaliser une nageoire. Une véritable passion pour Lexie, anciennement styliste et infographiste : "Le jour où j'ai enfilé une nageoire, je me suis sentie totalement moi-même en fait !", raconte-t-elle.

Derrière ce spectacle il y a tout un entraînement sportif et artistique. "Sportif pour le monopalme et l'apnée, et artistique pour les chorégraphies et le fait de rester naturelle sous l'eau. Ca se travaille beaucoup." Elle ajoute : "Si je pouvais faire ça gratuitement, je le ferais rien que pour la récompense de voir les enfants avoir des étoiles pleins les yeux." Elle collectionne d'ailleurs les dessins offerts par les plus petits. Un de ses derniers cadeaux : un collier, qu'elle a porté durant son spectacle.