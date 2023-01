Une soirée Madonna, ça vous tente ?

« Into the groove », Madonna et son indéboulonnable « titre de 1984 MAIS… « Into the groove » c’est aussi le titre d’un spectacle qui vous sera proposé samedi à la salle Oésia de Notre Dame d'Oé. Une soirée en 2 parties, à 19h00 "Bal Madonna " à Oésia. l'Entrée sera libre pour écouter et/ou danser et/ou chanter sur le "Bal Madonna" !

Bal Madonna

Puis à 20h30 « Into the groove, écorché mais heureux » la pièce de la compagnie "Supernovae" en partenariat avec le festival « Désir, Désir », un spectacle à partir de 12 ans. L'histoire d’une fratrie, 2 sœurs et un frère qui se retrouvent à l’occasion d’une situation dramatique l'enterrement de leur père. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas revus tous ensemble, alors ça va certes grincer entre les personnages, mais toujours avec plein d’humanité. Et toujours en toile de fond...Madonna !

Belle soirée à Notre Dame d'Oé salle Oésia samedi : à 19h00 « Bal Madonna » entrée libre, suivit à 20h30 « d’ Into the groove, écorché mais heureux », la pièce de la Compagnie Supernovae, les tarifs de 10 à 16€ !