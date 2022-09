Une souscription lancée pour rénover la maison du patrimoine de Saulges, construite au dessus d'une église

On connait les grottes préhistoriques de Saulges, l'une des plus vieilles églises mayennaises est aussi située dans la commune, l'église Saint-Pierre, qui date du VIIIe siècle. Une partie de l'édifice se trouve en dessous de la maison du patrimoine de Saulges. La mairie vient de signer une convention avec la Fondation du patrimoine pour rénover la bâtisse.

Une souscription a été lancée ce jeudi pour faire des travaux sur la façade et la toiture. "Le but de cette maison du patrimoine, c'est de retracer l'histoire de la commune et des alentours, explique Jacqueline Lepage, la maire de Saulges, et puis avoir des expositions des artistes qui peuvent venir exposer leurs œuvres."

Coût de la rénovation : près de 23 000 €. La commune espère récolter au moins 2 000 € grâce à la souscription. Les travaux devraient être lancés au premier semestre 2023 et dans quelques années, des fouilles pourraient avoir lieu dans la maison pour retrouver un morceau d'église.

"C'est un lieu magique, raconte Patrice Durand, délégué de la Fondation du patrimoine dans le Sud-Mayenne, quand vous entrez dans cette église, vous entrez dans le transept et à votre droite, vous avez le chœur. Et à gauche, c'est bouché. Donc, on espère pouvoir ouvrir du côté gauche pour aller dans la nef."

En attendant d'éventuelles fouilles, la maison sera ouverte ce dimanche après-midi à l'occasion des journées du patrimoine, avec une exposition de cartes postales anciennes.