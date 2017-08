Une souscription lancée pour sauver le Christ de l'église de Gargilesse

La mairie de Gargilesse s'apprête à lancer une souscription pour financer la restauration du Christ qui trône au-dessus de la porte d'entrée de son église romane. Cette œuvre du XIIe ou XIIIe siècle présente plusieurs particularités. Il n'y en aurait qu'une dizaine de ce type en France.

Le Christ installé au-dessus de la porte d'entrée de l'église St-Laurent-et-Notre-Dame de Gargilesse attire le regard : il a les yeux ouverts, ne porte pas de couronne d'épines et ses pieds sont représentés côte à côte et non l'un sur l'autre. "Il est représenté vivant, ce qui est très rare", explique le maire de la commune, Vanik Berberian. Selon une expertise réalisée par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), il n'en existe qu'une dizaine de ce type dans toute la France. Et pourtant, il est aujourd'hui dans un piètre état, attaqué par les insectes. "Il y a urgence, ajoute Vanik Berberian, les fixations qui le tiennent sur la paroi sont mangées aux 2/3. Un jour il risque de tomber par terre".

L'église de Gargilesse date du XIIe siècle. C'est l'une des attractions du village. © Radio France - Sarah Tuchscherer

30.000 euros de travaux

Les travaux de restauration (traitement contre les insectes, dépoussiérage et décrassage) coûteraient 30.000 euros. A elle seule, la mairie de Gargilesse n'a pas les moyens de les engager. Elle s'apprête donc à lancer une souscription, presque à regret précise Vanik Berberian : il estime que la sculpture fait partie du patrimoine commun et que les impôts et les fonds publics devraient permettre son entretien. Le maire va tout de même solliciter des subventions de l'Etat, de la région et du département. Ce n'est qu'après que la souscription sera réellement lancée.

Deux souscriptions en l'espace de quelques années

Parmi les paroissiens rencontrés à l'occasion de la messe du 15 août, tous soutiennent l'idée de la souscription, plusieurs se disent même prêts à y participer. Hubert, de passage à Gargilesse, estime par exemple que ce Christ "mérite d'être contemplé. C'est une œuvre naïve, touchante". Il y a quelques années déjà, la mairie de Gargilesse avait fait appel à la générosité des citoyens pour rénover la toiture et le clocher de son autre église. A l'époque, elle avait été agréablement surprise par le montant récolté.