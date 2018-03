Nancy, France

La Fondation du Patrimoine, la Fondation Lotharingie et la Ville de Nancy lancent une souscription nationale pour l'acquisition de 79 estampes de l'artiste lorrain Claude Weisbuch (1927-2014). Ce lot est actuellement propriété d'un galeriste mosellan : des estampes réalisées au sortir de la guerre par le peintre, dessinateur et graveur.

La Paysanne Lorraine, La Guerre, Femmes de Nomeny, L'Oiseau allemand, Mineur de Briey laissent apparaître l'influence d'un Bernard Buffet ou d'un Alberto Giacometti avant que Claude Weisbuch ne développe son propre style, celui de "l'artiste du mouvement" connu pour ses violonistes, chevaux et autres danseurs.

La Récolte, l'une des 79 estampes de jeunesse de Claude Weisbuch - Tous droits réservés

Une œuvre de jeunesse très précieuse aux yeux d'Astrid Mallick, responsable du fonds iconographique de la bibliothèque Stanislas. "La bibliothèque a déjà une collection importante d’œuvres graphiques qui retracent l'histoire de l'art en Lorraine depuis le 16e siècle jusqu'à aujourd'hui et pour la période contemporaine, Claude Weisbuch fait partie des artistes incontournables", explique-t-elle.

Ces œuvres-là permettront au public de découvrir la production de Claude Weisbuch qui n'est conservé nulle part ailleurs en France. La BNF (Bibliothèque nationale de France) a des œuvres de l'artiste à partir de 1961 mais avant cette période, elles n'apparaissent dans aucune collection publique" - Astrid Mallick

Pour éviter que les estampes de Claude Weisbuch ne soient dispersées, l'appel au mécénat populaire doit permettre de réunir 50.000€. Les œuvres viendraient alors enrichir le fonds iconographique de la bibliothèque Stanislas qui comporte déjà 80 000 pièces. "On envisage de les numériser et de les mettre en ligne à disposition du public et on espère pouvoir proposer une exposition physique peut-être au musée des Beaux-Arts", ajoute Astrid Mallick.

Ce sera une première : le 6 avril, la salle de lecture de la bibliothèque Stanislas accueillera un dîner de gala pour la souscription © Radio France - Isabelle Baudriller