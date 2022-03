Alyona Alyona, une star ukrainienne du rap, sur la scène du festival "Au Foin de la Rue" en Mayenne

Une rappeuse ukrainienne en Mayenne au début de l'été, une star dans son pays. Alyona Alyona, c'est son nom, sera à l'affiche du festival Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines le 2 juillet prochain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alyona Alyona est très présente sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre. Chaque jour ou presque, elle lance un appel à la résistance. "La Russie tue des enfants et notre héritage, nous avons besoin de votre aide" dit-elle dans une vidéo publiée sur YouTube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur le site du festival mayennais, on peut lire que "la carrière d’Alyona a débuté en 2019, bien qu’elle fasse de la musique hip-hop depuis plus de 10 ans. Sa première vidéo « Ribki » est devenue un succès viral en Ukraine après sa sortie en octobre 2018. La jeune enseignante de maternelle d’une petite ville près de Kiev est devenue la sensation hip-hop du jour au lendemain. Alyona Alyona rappe dans sa langue maternelle, l’ukrainien. Une énergie massive et dynamique sur des rythmes sombres et entraînants. À seulement 30 ans, Alyona est déjà un modèle en Ukraine. Ses vidéos, dans lesquelles elle danse fièrement comme la reine de la rue devant les HLM de sa ville natale de Baryshivka, ou se met en scène comme une matriarche de conte de fées dans un monde dystopique, ont des millions de spectateurs".