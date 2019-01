Une start-up de Joigny se lance dans les murder party

Joigny, France

Créée il y a quelques semaines seulement, et installée dans la pépinière d’entreprises de la CCI à Joigny, Crimexpress lance selon ses mots « la première murder party clé en main ». Une murder party, c’est un jeu de rôle grandeur nature, où chaque joueur incarne un personnage, et doit mener l’enquête pour identifier l’auteur d’un crime… qui se cache naturellement parmi les joueurs.

Une vraie tendance

C’est en cherchant une murder party pour l’enterrement de vie de jeune fille d’une de leurs amies que Xavier Béraud et Cécile Pineau ont eu l’idée de créer leur entreprise : « on ne trouvait rien qui nous convenait, alors on a décidé d’écrire nous-mêmes un scénario », explique Cécile Pineau. Depuis deux ans, ils travaillent sur le premier, et il est enfin prêt : intitulé « Mort à Sacinay », il se déroule dans un manoir, au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919. « Le célèbre architecte Pierre Detayes a été assassiné dans son bureau. Les membres de sa famille se retrouvent le lendemain à la lecture du testament et ils savent que parmi eux se cache le meurtrier », voilà le synopsis de ce premier scénario, en vente à partir du 15 janvier sur une plateforme de financement participatif.

Si les murder party existent depuis le début du XXe siècle, elles connaissent un véritable essor depuis quelques années en France. Sauf que leur organisation n’est pas toujours simple : « on peut faire des murder party dans des grands monuments parisiens, mais nous ce que l’on voulait c’est que les gens puissent l’organiser quand ils veulent, comme ils veulent avec leurs amis », détaille Cécile Pineau.

En achetant le scénario, vous recevez chez vous une enveloppe, avec toutes les instructions, les enveloppes à envoyer aux participants une semaine avant avec la fiche de leurs personnages, et quelques indices. Ne reste plus qu’à convenir d’une date pour jouer.

Se développer à l’international

Cécile Pineau est professeure de communication, Xavier Béraud lui est chef de coeur. Mais ils espèrent bien pouvoir faire de Crimexpress leur activité principale dans les années à venir. Ils ont d’ailleurs un business plan bien avancé. Après le lancement de leur jeu en financement participatif, il sera disponible à la vente sur leur site internet. Pour la suite, ils sont déjà en contact avec des magasins spécialisés. Et ils visent aussi le marché international : « d’abord les pays francophones, comme le Québec ou la Suisse. Ensuite on aimerait faire traduire nos scénarios, pour se développer dans les pays anglophones », précise Cécile Pineau.