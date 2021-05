Une station de trail bientôt à Niort

Une station de trail va bientôt voir le jour sur Niort et ses alentours. Cette initiative née pendant le confinement est portée par l' Office de Tourisme Niort-Marais Poitevin et sera estampillée Rossignol. Pour Thierry Hospital, le directeur de l' Office " il n'est pas question de trouver de nouvelles traces juste recenser et retenir les chemins qui existent déjà. Pour cela on va s'appuyer sur les clubs et associations locales de course à pied qui connaissent déjà terrain." Différents parcours vont être testés et ensuite labellisés par l'équipementier français. Les traces seront téléchargeables sur un smartphone et proposeront des niveaux de difficultés différents grâce à un marquage de couleurs différentes. Plus de 9 millions de coureurs mettent régulièrement les chaussures de running un peu partout en France, et l' Office de Tourisme mise sur ce phénomène. "Nous aimerions attirer des touristes, des familles pour cette pratique de pleine nature pour répondre aux envies de chacun."

carte et trace à télécharger sur le smartphone - OT

D'ici le mois de septembre c'est ainsi une dizaine de parcours depuis et autour de Niort et du Marais Poitevin qui sera proposé.