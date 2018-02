Le salon auto-moto prestige et collection de Nîmes a lieu les 17 et 18 février. On y trouve exceptionnellement cette année une station essence datant des années 1960, entièrement reconstituée par un passionné.

Nîmes, France

Le salon auto-moto prestige et collection de Nîmes a lieu ce week-end au Parc des expositions (les 17 et 18 février). L'occasion de vous faire découvrir l'attraction de ce salon : une véritable station essence Total d'époque (elle date des années 1960) entièrement reconstituée par un passionné.

Bidons d'huile, logos, tout a été pensé dans les moindres détails. On s'attendrait presque à ce que le mannequin de cire, avec uniforme et casquette, nous propose de faire le plein ! Mais derrière le décor, un homme, en chair et en os cette fois. "Je suis le pompiste de service !", lance Michel Bernard, le collectionneur. "J'ai même un musée de pompes à essence, à Lyon. J'achète des pompes en épave et je les restaure." Ce que Michel Bernard aime, au-delà de l'esthétique "vintage", c'est aussi l'état d'esprit de cette époque, l'idéal d'un âge d'or où l'élégance et la communication étaient de mise. "Les gens ne venaient pas en station service uniquement pour faire le plein. Le pompiste faisait les niveaux d'huile et d'eau, c'était compris dans la prestation", raconte-t-il.

Autre temps, autres prestations : aujourd'hui le pompiste donne plutôt des tuyaux aux visiteurs, eux aussi passionnés, comme Alain et Mauricette. Le couple possède d'ailleurs quelques pompes à essence. "On en a dans la salle à manger, dans le hall, soit en bibliothèque, soit en bar", énumère Alain. "Je n'en voulais pas dans la maison, mais j'ai quand même dit oui pour en avoir une dans le salon, noire et rouge, et c'est magnifique !", concède Mauricette.