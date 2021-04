Une tapisserie d'Aubusson pour rendre hommage aux Creusois morts pendant la Commune de Paris

C'était il y a 150 ans : la Commune de Paris éclate le 18 mars 1871. Cette insurrection se termine par la Semaine sanglante 72 jours plus tard. Cette page de notre histoire s'écrit également en Creuse puisque des Creusois, hommes et femmes, ont participé aux barricades. Pour leur rendre hommage, l'association des Amies et Amis de la Commune de Paris a commandé une tapisserie d'Aubusson cette année.

Elle est en train d'être tissée par une lissière de Nouzerines, Françoise Vernaudon. C'est un artiste de l'Indre qui a fait le carton, David Czekmany. Cette tapisserie devrait être finie cet automne et l'association des Amis de la commune veut ensuite l'exposer dans plusieurs mairies creusoises et de l'Indre avant de la poser définitivement à la mairie de Felletin. Elle est financée par une souscription nationale : l'association en a déjà reçu 200.

La maquette a été présentée à la lissière à Jouillat (Creuse), le 27 mars 2021. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

500 Creusois morts pendant la Commune

La Commune éclate le 18 mars, alors que Paris est entourée par les Prussiens. "Certains voulaient l'armistice mais la plupart, le peuple voulait la République, rappelle Bernard Bondieu, membre de l'association. Il y a eu cet esprit de révolte. Les Versaillais ont été lâchés sur la population. Ce sont des Français qui ont tué des Français." La Commune s'achève par la forte répression de la Semaine sanglante, dont le bilan est estimé à 20.000 morts.

L'histoire creusoise de la Commune est intimement liée à celle des maçons creusois, présents à cette époque à Paris pour travailler. Pendant la Semaine sanglante, on compte "plus de 1.000 arrestations, entre 500 et 600 jugements et plus de 500 morts du côté des Creusois", détaille Bernard Bondieu, membre de l'association.

Une Creusoise aux côtés de Louise Michel

Des Creusois sont aussi déportés en Nouvelle-Calédonie ou emprisonnés. Bernard Bondieu regorge d'anecdotes : "Parmi les femmes creusoises, l'une d'elle a été déporté en Nouvelle-Calédonie et était sur le même bateau que Louise Michel, personnage important de la Commune."

Pourquoi est-ce si important de se souvenir de cet épisode historique ? Parce que de nombreuses idées sont nées lors de la Commune : "La laïcité, les lois sur le travail, l'abolition de la peine de mort, l'enseignement public... Les lois ne sont arrivées que des années plus tard." Il voit même dans les gilets jaunes un héritage politique des Communards.