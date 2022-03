Une tapisserie spoliée par l'Allemagne nazie désormais exposée au château de Blois

Séquence émotion ce mardi après-midi au château de Blois : l'accrochage d'une tapisserie du XVIIème siècle que s'était appropriée Goering pendant la guerre. La 6ème d'une collection désormais complète et que le musée du Louvre a confiée à Blois, dans l'attente de retrouver le vrai propriétaire.

C'est la conclusion provisoire d'une histoire tourmentée : une tapisserie du XVIIème siècle, de la manufacture de Bruges, a été accrochée ce mardi après-midi dans la partie musée du château de Blois. C'est en fait la 6ème tapisserie d'une collection qui avait été accaparée par l'Allemagne nazie, et que le musée du Louvre expose au château de Blois depuis les années 70, dans l'attente d'identifier le vrai propriétaire.

On ne sait pas à qui appartenaient ces tapisseries avant 1942

Pendant la seconde guerre mondiale, Hermann Goering, le bras droit d'Hitler, avait en effet jeté son dévolu sur ces 6 tapisseries qui racontent l'histoire de Pompée sous la Rome antique. "Goering les destinait à son palais de Carinhall, il était particulièrement amateur de l'art flamand, rappelle Anne Labourdette, conservatrice au musée du Louvre à Paris. Il y avait aussi chez lui un désir d'appropriation spoliatrice d'œuvres d'art pour marquer sa domination."

La tapisserie a été déployée ce mardi avec d'infinies précautions © Radio France - François Guéroult

Contrairement à d'autres œuvres, Hermann Goering n'a pas volé ces tapisseries, mais les a achetées en 1942 auprès d'une antiquaire française, Renée Gérard, connue pour ses échanges commerciaux avec les nazis pendant l'Occupation. Comment cette antiquaire s'était-elle elle-même procuré cet ensemble de tapisseries ? Le mystère reste entier, le propriétaire d'origine n'a jamais été identifié...

La 6ème tapisserie retrouvée seulement l'an passé !

Ces tapisseries ont été saisies par l'armée américaine en avril 1945. Et dès 1949, 5 des 6 tapisseries ont été restituées à la France et confiées au musée du Louvre. Elles sont exposées au château de Blois depuis 1975 (en fait pour 4 d'entre elles, car la 5ème est en trop mauvais état et ne sort pas du dépôt du Louvre ; le château de Blois est cependant propriétaire d'une réplique de cette 5ème tapisserie).

Cette 6ème tapisserie est intitulée "Le Triomphe de Pompée" (détail de l'œuvre) © Radio France - François Guéroult

Quant à la 6ème tapisserie, intitulée "Le Triomphe de Pompée", point d'orgue de la collection, elle avait été égarée, sans doute en raison d'un faux témoignage. "Notre surprise a été totale quand l'Allemagne a annoncé l'an passé qu'elle avait retrouvé cette 6ème tapisserie, raconte Anne Labourdette. Elle était en fait déposée par erreur au château de Bonn !"

Pour toujours à Blois, à moins qu'on identifie le propriétaire

Restituée à la France, cette 6ème tapisserie a donc trouvé logiquement sa place aujourd'hui au château de Blois, aux côtés de ses petites sœurs. "C'est comme une bande dessinée dont il manquait la fin, se réjouit Morgane Lecareux, la responsable des collections du château de Blois. _C'est vraiment le point d'orgue de cette série, la plus grande pièce aussi (elle fait 3,50 m de haut sur 4,60 m de large), et pouvoir présenter aux visiteurs l'ensemble complet est une chance incroyable._" Il a fallu, pour cela, installer des rideaux occultants aux fenêtres, afin que la lumière n'abime pas l'œuvre.

Morgane Lecareux et Anne Labourdette inspectent la tapisserie, à la recherche d'éventuels défauts © Radio France - François Guéroult

"Cela nous permet aussi de pouvoir parler de ces œuvres MNR (Musées nationaux récupération), récupérées en Allemagne après la seconde guerre mondiale et qu'on expose dans l'attente de découvrir un jour leur légitime propriétaire, conclut Morgane Lecareux. Nous avons ainsi 17 œuvres MNR au château de Blois, présentées avec des cartels spécifiques." Ces 6 tapisseries resteront donc à Blois, à moins qu'on finisse pas identifier leur propriétaire et/ou ses descendants.