Une tasse rose géante, oeuvre d'art monumentale de Paul McCarthy, installée à Poitiers

Une tasse rose géante devant un énorme cube jaune ! C'est ce que les poitevins peuvent découvrir depuis ce jeudi matin à Poitiers. Cette tasse, baptisée "Colonial tea cup" est l'oeuvre de l'artiste Paul McCarthy, un américain habitué de la performance, de la sculpture et du cinéma et exposé entre autres au musée Guggenheim de New-York. La sculpture haute de deux à trois mètres, acheminée par convoi exceptionnel est arrivée par la rue de la Marne et a été déposée au TAP, le Théâtre auditorium de Poitiers ce jeudi matin. Elle y restera exposée du 6 octobre au 9 novembre. En France, Paul McCarthy, dont les oeuvres sont jugées provocatrices, avait défrayé la chronique avec "Tree" (arbre en anglais), son sapin vert en forme de sextoy géant de la place Vendôme à Paris. C'était en octobre 2014, dans le cadre de la Foire internationale d'art contemporain, la Fiac "hors les murs".