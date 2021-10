Une tenue de déporté sauvée de l'oubli et exposée au Normandy Victory Museum à Catz

Le 23 octobre 1943, il y a 78 ans jour pour jour, Henri Guignard était arrêté par la Gestapo en Saône-et-Loire. Henri Guignard, c'est un résistant français, déporté dont la tenue a été sauvée par des brocanteurs et Patrick Fissot, professeur d'histoire et l'un des fondateurs du Normandy Victory Museum de Catz.

Une tenue de déporté découverte dans une vente aux enchères

Au printemps 2021, une maison de Saint-Malo était sur le point d'être vendue. Pour la vider une vente aux enchères de tout ce qu'elle contient est organisée. Sur place, deux brocanteurs, des amis de Patrick Fissot. "Un de mes amis voit au grenier une vieille armoire qui l'intéressait. A l'intérieur, il reconnait une tenue grise et bleue," explique le professeur d'histoire. La tenue est celle d'un déporté qui "dormait" donc dans ce grenier. Pour Patrick Fissot, "c'est une pièce d'histoire" qu'il ne fallait surtout pas perdre, elle est donc acquise.

L'enseignant remonte le parcours de son propriétaire

Sur la tenue, peu d'informations. Pas de nom ou de signe distinctif mais un carton avec un numéro : 41031. Il s'agit bien du numéro de déporté qui, couplé au nom de la maison mise en vente, permet au professeur d'histoire d'engager des recherches. Il consulte la Division des archives des victimes des conflits contemporains et remonte jusqu'à Henri Guignard.

"C'est quelqu'un qui va s'engager dans la Résistance assez rapidement, dès 1940," explique Patrick Fissot. Henri Guignard était imprimeur et profite de son métier pour fabriquer de faux papiers et rejoint le réseau OCM, Organisation civile et militaire. Dénoncé par un autre membre du réseau, probablement sous la torture, le résistant est arrêté le 23 octobre 1943 par la Gestapo. Après un temps d'incarcération en France, Henri Guignard est déporté à Buchenwald en janvier 1944 et est affecté au camp de Dora-Mittlebau, où il reçoit cette tenue de déporté et son matricule. Il réussi à survivre au camp et est rapatrié en France en mai 1945.

La tenue est visible dans les collections du musée à Catz. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Sauver un objet vecteur d'une histoire nationale et personnelle

"Quand vous avez l'habitude d'être à la quête d'objets supplémentaire, vous gardez toujours à l'esprit qu'il reste une multitude de choses dans les greniers, dans les malles," confie Patrick Fissot qui avec le Normandy Victory Museum cherche à sauver ces objets et à les présenter au public. "Chaque jour on a une partie de notre patrimoine qui est détruit, brûlé, perdu à tout jamais," poursuit l'enseignant, "et s'il n'y a pas des gens un peu fous, tout ce patrimoine disparaît."

La tenue de déporté d'Henri Guignard, est exposée au Normandy Victory Museum à Catz près de Carentan.