Une toile classique défigurée par un restaurateur d'art en Espagne

Après le scandale de l'Ecce Homo en 2012, et celle de la statue de Saint George en 2019, une nouvelle oeuvre d'art vient d'être défigurée en Espagne : une toile du 17e siècle de Murillo représentant le visage de la Vierge Marie. La faute à une restauration ratée.

Les dégâts pourraient être irréversibles d'après des experts espagnols : une toile du maître Bartolomé Esteban Murillo représentant l'Immaculée Conception a été proprement défigurée après une "restauration". Après le scandale de la restauration de l'Ecce Homo en 2012, dans une église de Borja, là-aussi en Espagne, puis celle d'une statue de Saint George, l’Association des conservateurs-restaurateurs d’Espagne s'insurgent.

Un rafraîchissement qui coûte cher

L'oeuvre du 17e siècle était un peu abîmé, et son propriétaire, un collectionneur d'art originaire de Valence a voulu la faire rafraîchir par un professionnel. Il s'agissait d'un simple nettoyage de la toile... mais l'opération, facturé 1200 euros, s'avère catastrophique :

Modifier la loi pour protéger le patrimoine

L'association professionnelle espagnole des restaurateurs demandent désormais au gouvernement espagnol de modifier la réglementation en vigueur : aujourd'hui, la loi permet à des particuliers sans formation de réaliser des restaurations. Contacté par le journal britannique The Gardian, Fernando Carrera, professeur à l'École galicienne pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel, et ancien président de l'association s'insurge :

Pouvez-vous imaginer que n'importe qui soit autorisé à opérer sur d'autres personnes? Ou quelqu'un autorisé à vendre des médicaments sans licence de pharmacien ?

Selon lui, de nombreuses autres œuvres subiraient le même sort chaque jour en Espagne.