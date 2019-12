Une tombola au profit du Téléthon pour gagner... Céline Dion !

Carhaix-Plouguer, France

Le comité du Téléthon de Carhaix dans le Finistère organise une tombola... pour gagner 5 places pour le concert de Céline Dion aux Vieilles charrues cet été, explique Régine Abéguilé-Mesgouez, elle coordonne le Téléthon à Carhaix : "On a un partenariat avec les Vieilles Charrues depuis une quinzaine d'années. Auparavant on faisait dédicacer des guitares (comme celle de Johnny). Cette année, quand on vu _l'engouement pour Céline Dion_, on s'est dit que ce serait une bonne idée. Les bénévoles du Téléthon en ont acheté quatre lors de la vente réservée aux bénévoles du festival et les Charrues nous en ont offert une... Donc il y a cinq places et 4.500 billets à vendre."

Cinq billets à gagner pour Céline Dion

La vente est ouverte sur la plate-forme, _"ça marche fort. On continue à avoir des ventes_. On a vendu 600 billets entre dimanche et hier lundi. Cette nuit, le dernier qui a acheté, c'est une dame de Corse. Si elle gagne, elle viendra de loin!" La vente à Carhaix doit avoir lieu ce week-end, lors du Téléthon : "On a deux boutiques du Téléthon dans des commerces de Carhaix. Sur la vitrine il y a un visuel avec Céline Dion donc c'est repérable".