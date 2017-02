Une tonne de bonbons et 500 kilos de confettis : le carnaval de Strasbourg se prépare

La 25e édition du carnaval de Strasbourg se tiendra le samedi 26 février. Fini le classique défilé de chars, cette édition sera plus poétique avec des "Bidulos rétrofuturistes", des machines roulantes et volantes.

Cette année, le carnaval de Strasbourg partira de la place de l'Etoile à 14h11, le dimanche 26 février, un peu plus tôt dans la saison que d'habitude. Un millier de participants vont défiler dans la cavalcade, soit 38 compagnies d'artistes.

Inciter à la poésie

L'attraction devrait être les 13 "Bidulos rétrofuturistes", des engins roulants tracté à la force humaine, autour de la thématique "Roule, tourne et vole". "Nous avons voulu faire évoluer le carnaval dans sa tradition rhénane, vers un carnaval dédié aux enfants", explique Mathieu Cahn, adjoint au maire de Strasbourg, "on voulait quelque chose qui incite à la poésie et à la rêverie".

Le Carnaval de Strasbourg revient le 26/2 ! Avec le grand retour des chars confectionnés par Strass'carnaval https://t.co/bp0FBDcAuY pic.twitter.com/fUYvu3olkJ — Strasbourg Tourisme (@Stras_Tourisme) January 28, 2017

Un carnaval dédié aux enfants

Une tonne de bonbons seront distribués, 500 kilos de confettis lancés. Avant le départ, les enfants pourront se faire maquiller, parc de l'Etoile de 12h à 15h. Il y aura aussi une démonstration de cerfs-volants et une animation musicale.

La cavalcade démarrera à 14h11 au Parc de l'Etoile, pour continuer rue de la Brigade Alsace-Lorraine, place d'Austerlitz, rue des Orphelins, place et rue de Zurich, quai des Bateliers, rue du Vieux Marché aux Poissons, et atteindra la place Gutenberg vers 16h.