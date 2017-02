Une Tour Eiffel de cinq mètres de haut à l'exposition 100% Lego de Valence

L'expostion Festri'Briques rassemble des créations originales toutes en Lego, jusqu'à ce dimanche soir à Valence. La construction la plus impressionnante est une Tour Eiffel de plus de cinq mètres de haut et 150 000 pièces.

Cette Tour Eiffel frôle presque le plafond du Parc des Expositions de Valence. La construction en briques de plastique est la pièce-maîtresse de l'exposition "Festi'Briques - 100% Lego", jusqu'à ce dimanche soir.

5,20 mètres de haut, 150 000 pièces assemblées en cinq heures... Cette sculpture "presque à l'échelle des personnages Lego" fait le bonheur des amateurs du jeu de construction. Frédéric Veuillote a élaboré son projet pendant quatre mois : "Le plus dur a été de rassembler toutes les pièces."

Il nous fallait l'une des pièces en 30 000 exemplaires. Nous avons dévalisé le marché européen." - Frédéric Veuillotte, constructeur de la Tour Eiffel.

Pour sa deuxième édition valentinoise, Festi'Briques s'étend sur 2 400 mètres carrés du Palais Nord du Parc Expo.

Infos pratiques :

Ouverture ce dimanche 12 février de 9h à 17h

Entrée à 5€, 3€ pour les 5-14 ans, gratuit pour les enfants de moins de cinq ans.

Le spirographe en Lego construit par l'un des organisateurs de l'exposition, Cédric Cotel. © Radio France - Lauriane Delanoë

L'exposition 100% Lego de Valence s'étend sur 2 400 mètres carrés. © Radio France - Lauriane Delanoë

L'un des stands de l'exposition 100% Lego © Radio France - Lauriane Delanoë