Une tour Eiffel pliable de 6 mètres a poussé au milieu d'un jardin de l'Avesnois

On entre chez Bruno Van Meerhaeghe en passant sous un grand portique jaune orné de fleurs en plastique, il a construit sa maisonnette sur une petite île au milieu de son étang, un espace qu'il a décoré lui même au fil des années, avec donc sa dernière invention une tour Eiffel de 6 mètres, à l'échelle 1/50° réalisée avec 3 tonnes de ferraille qu'il a aussi décoré avec plus de 4000 leds mais aussi des gyrophares, toujours ses petites fleurs "comme au restaurant de la Tour" s'amuse Bruno, et aussi un petit salon de thé en bas avec la table et les chaises.

La tour Eiffel de Bruno et Sébastien brille de mille feux comme celle de Paris - Bruno Van Meerhaeghe

C'est en voyant à plusieurs reprises des répliques de Tour Eiffel que le gérant du camping de Gommegnies s'est lancé, et pour réaliser ce défi technique il a demandé à Sebastien Coupeaux, enseignant en génie mécanique à l'université de Valenciennes qui a dessiné les plans et découpé la ferraille.

Une tour pliable grâce à un vérin hydraulique

Et quand c'était presque terminé, Bruno et son imagination débordante ont proposé une idée encore plus folle faire une tour pliable pour pouvoir la transporter et pourquoi pas la louer.

Le duo a donc installé un vérin et une pompe hydraulique pour plier la belle et pouvoir la faire passer sous les ponts au besoin, une petite fierté pour Sébastien.

La tour est pliable grâce à un vérin hydraulique © Radio France - photo transmise par Bruno Van Meerhaeghe

Et la tour a déjà fait des heureux ce Noel au camping de Gommegnies. Une tour qui devrait durer au moins cent ans assure Bruno qu'il a installé à une position stratégique

"derrière ma petite rivière la Seine, dans le Bois de Boulogne, et de chez moi quand je mange je la vois, et surtout en hiver quand je vois toutes les lumières ça fait beau"

Peut-être bientôt aussi un arc de triomphe dans le mini bois de Boulogne de Bruno

Et logiquement après la tour Eiffel Bruno imagine déjà un arc de triomphe dans son jardin avec une charpente en métal, des structures en résine réalisées avec une imprimante 3D "et en haut un grand bac à flotte qui déborde sur les 4 côtés, ça ferait cascade des 4 côtés"

Et Sébastien est partant pour rentrer dans ce nouveau défi fou.

Entre deux inventions le septuagénaire part aussi aux 4 coins du monde pour faire des raids en 4/4 avec sa femme Roselyne.