Une tourangelle dans la caravane du Tour de France

Solène Vaudeleau, 22 ans, va suivre toutes les étapes du Tour depuis la caravane publicitaire et le stand Leclerc. Le "job de rêve" pour elle.

Elle s'y est prise près d'un an en avance et n'en reviens toujours pas d'avoir été sélectionnée. Solène Vaudeleau, étudiante en master de droit immobilier à Paris et tourangelle d'origine, sera dans la caravane du Tour de France dès le 26 juin, au départ de Brest.

La jeune femme de 22 ans n'est pas particulièrement fan de vélo : elle laisse ça à son père et son frère. En revanche, elle se souvient bien, enfant, d'avoir dévoré des yeux les voitures colorées et des stands publicitaires qui précèdent les coureurs. "Je me suis toujours dis, " un jour, ça sera moi" ".

Elle se réjouie également de repasser par sa région d'origine. "J'ai beaucoup de famille là bas donc je vais voir des visages familiers". Pour l'instant, difficile de prévoir comment cela va se passer. "C'est vraiment l'aventure ! " dit-elle en rigolant. Une expérience qu'elle a hâte de commencer.

Solène Vaudeleau sera sur la route du Tour de France jusqu'au 18 juillet 2021, à l'animation du stand Leclerc dans le village réservé pour le grand public. Et à l'étape 6, partant de Tours, le 1er juillet.