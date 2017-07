Une tournée "33 Tours" pour faire la promotion de la Gironde tout l'été

Le comité du tourisme de la Gironde fait sa promotion tout l'été en Nouvelle Aquitaine pour promouvoir ses sites les moins connus, à travers une exposition de pochettes vinyles détournées et mettant en scène les richesses du département.

La Gironde se déplace tout l'été sur les routes de la Nouvelle Aquitaine pour faire sa promotion. En 18 étapes et 18 dates, le Comité départemental du Tourisme de la Gironde propose une exposition de pochettes de vinyles 33 tours (comme le département 33!) illustrant les incontournables du département et les pépites moins connues.

18 dates pour découvrir l'exposition "33 tours" et attirer de nouveaux touristes © Radio France -

L' exposition est accompagnée d'un jukebox, d'un piano et d'un camion bleu des années 50, qui interpelle les vacanciers de manière moins formelle qu'un prospectus classique d'office de tourisme. Le visiteur peut repartir avec une des 28 000 cartes postales reprenant ces visuels et les envoyer à ses amis et à sa famille.

Le camion bleu emblématique de la tournée "33 tours" © Radio France -

La volonté est d'attirer plus de touristes dans les prochaines années. C'est aujourd'hui 6 millions de visiteurs chaque été, qui viennent principalement de la Nouvelle Aquitaine (à 67%). Un chiffre qui augmente de 2 à 5% par an.

Le visuel Bassin d'Arcachon inspiré de Midnight Oil pour la tournée "33 tours" © Radio France -

Les dates de la tournée en Gironde :

28 juillet sur l'aire d'autoroute des Graves sur l'A62 à Carcans

15, 29 juillet et 15 août au Verdon (au bac)

30 juillet au lac de Carcans

31 juillet à Lamarque (bac)

1er août sur l'aire d'autoroute Coeur d'Aquitaine sur l'A65

9 septembre au marathon du Médoc