Une trentaine d'œuvres précieuses acquises par la Bibliothèque de Nantes

La bibliothèque municipale de Nantes présente ce mardi soir au public les acquisitions remarquables qu'elle a réalisées en 2016. Une trentaine de livres, manuscrits et photographies qui proviennent de vente aux enchères, de catalogues de libraires, ou de dons de particuliers.

Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les documents leq plus précieux reposent sur une petite couverture en velours rouge.

Le préféré de la responsable du patrimoine, Marion Chaigne, c'est un petit manuscrit du 18ème siècle, 240 pages, acheté 5000 euros à un libraire parisien, signé d'un nantais assez mal connu Bonnet de la Verdière.

Il s'agit des "Sortilèges de Jean-Philothémis, c'est de la poésie et c'est une autobiographie, et comme on a très peu d'infos sur l'auteur, c'est un document exceptionnel - Marion Chaigne, responsable du patrimoine

Les documents acquis par la bibliothèque municipale de Nantes proviennent de vente aux enchères, de catalogues de libraires, ou de dons de particuliers. Ils sont tous en lien avec l'histoire culturelle et littéraire nantaise. La directrice Agnes Marcetteau les expertise et négocie leurs prix. Cette année, elle a elle aussi son chouchou, une photo de Benjamin Peret, écrivain né à Rezé, devenu ami d'André Breton. Un cliché en noir et blanc où on le voit poser le regard perdu la tête tenue dans le creux de sa main.

Comme c'était à mon goût un très très bel homme avec un visage qui a beaucoup d'expressions, c'est une très très belle photo - Agnès Marcetteau

Les documents remarquables de la bibliothèque municipale sont consultables .Il faut mettre des gants, et prendre des notes avec un crayon de bois pour éviter tout accident malencontreux.

Les documents les plus précieux sont numérisés et consultables à distance, c'est le cas notamment de nombreux documents originaux de Jules Verne