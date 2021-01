Une très forte affluence au plateau de Beille en Ariège, le site obligé de fermer momentanément ses portes

Le couvre-feu à 18h donne t-il des envies plus pressantes de grand air à la montagne ? En tout cas, la station du plateau de Beille en Ariège semble être victime de son succès puisque les amateurs de montagne y sont très nombreux depuis samedi matin. Si nombreux que la station est obligée de fermer momentanément l'accès au site.

Le plateau de Beille propose cette saison des activités de randonnée, de raquettes ou encore de luge. La neige étant plutôt abondante en ce moment, la fréquentation semble elle-aussi suivre. Si bien que tous les parkings du site se sont vite retrouvés complets ce samedi.

Les parkings étant saturés, la préfecture de l'Ariège a décidé de fermer momentanément l'accès au site dès 12h30 ce samedi.

Vigilance sur la route

La station de ski du Bonascre à Ax-les-Thermes demande également à l’ensemble des usagers de renoncer à se rendre sur site aujourd’hui, par mesure de sécurité. Les conditions de circulation sur la route d’accès à la station sont particulièrement difficiles en raison d’une chaussée verglacée.

Georges Vigneau, directeur de la régie des espaces nordiques des vallées d'Ax recommande aux usagers d'équiper leur voiture avant de venir en montagne. "Aujourd'hui il fait beau, c'est le week-end. Mais à cause des contraintes sanitaires, on ne peut plus accueillir autant de monde. Le parking du plateau de Beille est limité à 980 places. Quand il est bondé, on ne peut plus recevoir correctement nos usagers".