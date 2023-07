Une troupe de jeunes d'Issoudun partent faire le tour de l'Indre à vélo

Ambre et Mariline font partie du groupe de jeunes d'Issoudun qui partent à vélo découvrir l'Indre ce lundi 24 juillet 2023.

Quatre jours pour parcourir, à vélo, des coins de l'Indre qu'ils ne connaissent pas. C'est le projet d'une petite troupe de 9 jeunes de 16 à 17 ans, organisé avec la Maison d'Expression et de Loisirs d'Issoudun (MELI). Ils partent ce lundi 24 juillet depuis la gare de Châteauroux.

Découvrir des coins du département qu'ils ne connaissent pas

"J'ai vraiment hâte, sourit Mariline, l'une des jeunes. Un peu stressée parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vélo." Le groupe a choisi ce moyen de transport pour des vacances plus écologiques. Mais le voyage va aussi lui permettre de découvrir des parties du département qu'elle ne connaît pas du tout. "Je ne vais jamais vers le parc de la Brenne" réagit-elle.

C'est Marceau Brunet, référent jeune à la MELI qui a proposé le projet aux adolescents. Il a été surpris par leur implication. "Même si je les connaissais, je ne savais pas s'ils suivraient, reconnaît-il. mais ils se sont vraiment investis, c'est top!" Les jeunes ont défini leurs étapes, et les logements avec lui. "On a eu quelques faux-bonds, raconte Ambre, on a dû s'adapter, ça nous fait de l'expérience pour la prochaine fois !"

Les jeunes veulent exposer leurs photos de voyage pour une association

Au programme : un premier gîte près de Levroux au nord de Châteauroux, avant de descendre jusqu'à Bellebouche, dans le cœur du parc régional. Le groupe a prévu d'emmener un appareil photo. "L'idée c'est de partager ce qu'on verra, dans une exposition photo", explique Ambre. Les jeunes espèrent récolter des fonds à cette occasion, qu'ils reverseront ensuite à la Croix Rouge locale. L'exposition sera visible aux vacances de la Toussaint à la MELI.