Une troupe rennaise raconte et joue sur scène les licenciements de la Barre Thomas

La troupe rennaise raconte et joue sur scène les licenciements de la Barre Thomas

Barre-toi ! est une pièce tirée du livre éponyme paru en 2009, série de 40 témoignages d’anciens salariés de la Barre Thomas, à Rennes. Lors d'un grand plan social en 2007, près de 200 salariés se sont fait licenciés, malgré l’avis défavorable du comité d’entreprise et de l’absence d’accord avec les syndicats. Les comédiennes et comédiens adaptent avec talent cette pièce depuis un an, faisant salle comble lors de chaque représentation.

ⓘ Publicité

"Ce sont des paroles de vie"

Le texte s'appuie sur d'authentiques témoignages, parfois dur à entendre. Suzanne, comédienne a conscience du rôle qu'elle porte; "On porte la parole de ces anciens salariés qui témoignent et parfois on les retrouvent dans le public", souligne l'actrice. "Ce sont des paroles de vie".

loading

Un texte, une ambiance émouvante dans le public, mais aussi pour Marie-Annick présente sur scène. "Personnellement ça me dépasse, c'est très émouvant. Une fois, quelqu'un m'a dit 'c'est bien retranscrit mais c'est 5% de ce que l'on a vécu'", explique Marie-Annick.

5% et pourtant, "suffisant" pour ne pas oublier la violence des licenciements de la Barre Thomas. "il faut que cette histoire se sache", présente David Cabon le metteur en scène. "Il ne faut pas que ces types de méthodes se reproduisent et le théâtre permet de garder en mémoire la violence de ces licenciements".

loading

Une pièce qui fait un tabac depuis un an car à chaque représentation, les artistes jouent à guichets fermés. La prochaine représentation sera au Centre Paul Bert à Rennes le 18 mars prochain à 20h30. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de la troupe de théâtre rennaise .