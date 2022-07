Une tyrolienne au-dessus de la rivière à Mayenne pour les festivités du 14 Juillet

Les amateurs de sensation forte vont apprécier l'animation que propose la Ville de Mayenne pour les festivités du 14 Juillet. Une tyrolienne sera suspendue au-dessus de la rivière entre le quai Devizes et la Cale ce jeudi toute la journée, de 10h à 19h. L'attraction est gratuite et ouverte à toutes et tous.

►► Programme complet du 14 Juillet à Mayenne

9h : Trail urbain La Populaire avec l'association Le Son De Vie

10h-19h : Tyrolienne au-dessus de la Mayenne (départ Quai Devizes)

14h-18h : Initiation canoë, kayak et paddle

21h : Concert sur La Cale

23h : Feu d'artifices à admirer depuis les quais