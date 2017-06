Une tyrolienne depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel: c'est le Smash Perrier, jusqu'à dimanche.

S'élancer du deuxième étage de la Tour Eiffel, pour une glissade en tyrolienne, sur 200 mètres, au dessus du Champ de Mars, c'est l'évènement que propose Perrier, jusqu'à ce dimanche. Le Smash Perrier, jusqu'à la fin des rencontres de Roland Garros.

Pour marquer sa 39 ème année de partenariat avec Roland Garros, Perrier vient d'installer une tyrolienne, au deuxième étage de la Tour Eiffel. Pour les plus téméraires, il s'agit de s'élancer de 115 mètres de haut, pour une descente de 800 mètres, au-dessus du Champ de Mars, à la vitesse d'une balle de tennis, en l'occurence, 90 km/H.

la tyrolienne de la Tour Eiffel © Radio France - sylvie charbonnier

Des professionnels travaillent sur l'installation depuis plusieurs jours, pour garantir la sécurité des nombreux téméraires qui veulent tenter l'aventure. Si cela vous tente, il faut remplir le formulaire en ligne sur le site de Smash Perrier, avoir plus de 18 ans et peser moins de 100 kilos et surtout... ne pas avoir peur du vide!

