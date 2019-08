Une tyrolienne pour la première fois à Metz Plage

Survoler le plan d'eau à Metz, c'est possible. Pour cela il suffit d'utiliser la tyrolienne de Metz Plage. C'est l'animation phare de cette édition 2019. Mise en place depuis le samedi 10 août, voilà de quoi prendre de la hauteur et faire le plein de sensations fortes.

Metz, France

Départ à huit mètres de haut... Pour une descente de 130 mètres... Ça n'impressionne pas toujours les usagers de Metz Plage, mais l'attraction fonctionne, des dizaines de personnes affluent pour être équipé et tenter le grand saut : "C'est sûr que ce n'est pas comme dans une accrobranche, et même si ça ne dure pas longtemps, c'est sympa de pouvoir survoler le plan d'eau. En plus, c'est gratuit", sourit Virginie, son baudrier à peine retiré.

La plateforme d'arrivée, un membre de l'équipe d'animation aide le voltigeur à se réceptionner © Radio France - Thomas Vichard

Les enfants, eux, sont conquis, malgré une petite crainte due à la hauteur. Le vertige oblige parfois certains aventuriers à rebrousser chemin : "Ça m'est arrivé une fois samedi, et deux fois aujourd'hui (dimanche). Il y a une personne qui a fait demi-tour par peur de l'eau. Sans parler de ceux qui restent au milieu, on doit aller les chercher nous-mêmes", explique Jean-Maxime, le coordinateur de l'attraction.

Seules prérogatives pour accéder à la tyrolienne : avoir plus de 10 ans et peser entre 40 et 90 kilos. Si tout est en ordre, il faut faire la queue pour récupérer son harnais de sécurité, monter en haute de la première plateforme, et... se lancer.

Tom équipe les plagistes d'un baudrier avant de s'élancer © Radio France - Thomas Vichard

Pour profiter de l'attraction, c'est entre 11h et 20h, jusqu'au jeudi 15 août. Son coût est estimé à 40.000 euros.