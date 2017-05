Une vallée blanche, un swing pourpre, des fleurs multicolores… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des Festivals, des Floralies et des chiens ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

La Vallée s’expose dès ce samedi à Mensignac

Il s’agit là d’un Festival de Curiosités Culturelles, qui en est à sa 24ème année d’existence… Douze communes de la Vallée de l’Isle sont concernées par ce Festival qui va se dérouler jusqu’au 10 juin. Le défi relevé est de faire travailler ensemble des acteurs locaux qui n’avaient pas forcément pour habitude de le faire afin de formaliser un véritable projet culturel de territoire… Le festival « La Vallée s’expose » démontre d’année en année que la Culture peut intéresser le plus grand nombre, pour peu que l’on imagine des modalités nouvelles… Samedi, à Mensignac, Théâtre et arts visuels seront au menu de la soirée d’ouverture, dès 18h et sous chapiteau, avec la troupe « Les arts oseurs ». Le titre de leur spectacle ? « J’écris comme on se venge »… Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des textes de Magyd Cherfi, le chanteur-parolier du groupe Zebda. Le petit garçon, né dans les cités Toulousaines, est devenu un homme. Il vous livre une autre histoire de la République, avec rugosité et poésie ! Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, l’artiste plasticien et la comédienne vous embarquent dans de vrais moments de performances mêlant texte et peinture… Suivront en soirée la fanfare du Périgord « Les trompettes de la mort » et un spectacle intimiste et burlesque intitulé « T’emmêle pas » ! Et si vous vous en mêliez ?...

Festival « Jazz Pourpre en Périgord »

Ce Festival, qui se déroule jusqu’au 21 mai dans le Bergeracois, est entré dans sa deuxième semaine de programmation. Un village des artistes et créateurs de métiers d’art va se mettre en place ce samedi à Lamonzie-Saint-Martin. En parallèle, une journée de concerts vous attend : les jeunes talents à 14, Jazz Oc Igor à 15h, Sanguinet Jazz band à 16h30, Franck Roger Quartet à 18h, dîner-jazz avec Djangophil à 19h30 et Alain Barrabès Quartet à 21h pour le concert de la soirée. Ce quartet rend hommage à Sydney Bechet, reprenant les thèmes favoris de ce musicien, tant sur sa période américaine que française, avec quelques bijoux du jazz… Pas de caillou, ni de chou, de genou, de hibou, de joujou ou de pou, mais bien des bijoux. J’oublie un détail qui n’en est pas un : c’est gratuit !

14èmes Floralies de Ribérac

Le Judo Club, en partenariat avec la municipalité, vous attend pour ces Floralies samedi et dimanche, de 9h à 18h, au parc de la mairie de Ribérac. Exposition-vente toute la journée. De nombreux exposants seront à votre disposition et vous donneront de bons conseils pour vos achats. L’entrée est à 1 euro 50 avec tombola.

36èmes Floralies de Saint-Jean-de-Côle

Ces Floralies, samedi et dimanche de 9h à 19h au bourg de Saint-Jean-de-Côle, auront pour thème « La peinture ». Pépiniéristes, horticulteurs et artisans vous feront découvrir plantes, fleurs et objets divers. Les salles voûtées du château de la Marthonie seront fleuries, ainsi que l’église du XIIème siècle. L’entrée (pas dans l’église, hein ?) est à 4 euros, gratuite pour les moins de 14 ans et… à demi-tarif pour les personnes portant un nom de fleur !

Des Ouah-Ouah Oin-Oin…

L’Association Canine de Dordogne organise à la Base de Loisirs de Rouffiac (à Lanouaille) la 12ème édition d’une journée conviviale pour les propriétaires ou passionnés de Bouviers Suisses (Grand Bouvier Suisse, Bouvier d’Appenzell, Bouvier d’Entlebuch et Bouvier Bernois). Cela permet à chacun de partager des moments ludiques avec son chien, de découvrir des activités qui le ravissent et de créer un réseau relationnel permettant des échanges enrichissants. Il n’y a pas de critère discriminatoire et pas de « compétition » non plus ; tous les Bouviers Suisses sont à l’honneur, quelles que soient leurs spécificités, ils sont chacun « le préféré » de leurs maîtres à qui ils sont profondément attachés et, à ce titre, mis à l’honneur pour une journée qui leur est consacrée. Au programme, dès 9h : promenades, initiation à l’attelage, parcours, démonstration de travail à l’eau. Pour le midi, restauration de qualité à prix raisonnable ou pique-nique. L’entrée du site est libre.