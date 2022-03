Une vente aux enchères d'exception à Montpellier

C'est une vente de prestige qui a lieu ce samedi à l'hôtel des ventes de Montpellier. L'une porte sur la collection de la modiste française Jeanne Tachard, l'autre sur un masque africain estimé à plus de 400 000€.

Il s'agit d'une vente exceptionnelle pour la salle des ventes. Des nombreux objets de collections et de prestiges sont présentés. Un masque Fang est mis aux enchères. C'est un masque africain rare estimé à plus de 400 000€. Et pour cause, dans le monde, on en compte seulement une dizaine. La pièce a été retrouvée dans le grenier d'un habitant de l'Hérault. Il aurait appartenu à un gouverneur français dans les années 1920. Selon les experts, ce samedi, il pourrait trouver preneur à l'étranger et largement dépasser le prix estimé.

La collection Jeanne Tachard à l'honneur

Les 80 dernières pièces de la collection Jeanne Tachard sont aussi mises aux enchères. Des pièces d'art déco, pour la plupart africaines, dont certaines avec un passé important. " Ce siège africain à clous a été le modèle d'un siège du décorateur Pierre Legrain pour le couturier Jacques Doucet" confie le commissaire-priseur Bertrand De Latour. Il y a aussi des massues, des tapis, des meubles et de nombreux autres objets d'art décoratif. Les enchères vont de 500€ à 15 000€.

"Il s'agit des derniers souvenirs de Jeanne Tachard", Bertrand De Latour - Commissaire-priseur

La créatrice de chapeaux la plus célèbre de la maison Suzanne Talbot est la première femme à avoir collectionné des pièces d'art africain. Ainsi, elle élève au rang de production artistique des pièce considérés comme de l'artisanat.

Un tabouret et un siège clouté de la collection Jeanne Tachard © Radio France - Capucine Lorain

Une table, un trône et un tabouret de la collection Jeanne Tachard © Radio France - Capucine Lorain

La vente aux enchères à lieu ce samedi à 14h. Elle est à suivre en direct sur Interencheres, Drouot ou sur place, à l'hôtel des ventes de Montpellier.