Une vente aux enchères 100% dédiée au surf à Saint-Jean-de-Luz, une première en Europe

Ces surfs devraient partir entre 500 et 8000 euros, certains ressemblent à des sirènes, d'autres sont faits de bois spéciaux et ils sont exposés dans les locaux de Côte basque enchères à Saint-Jean-de-Luz. Sur la cinquantaine de planches, une trentaine appartiennent à Eric Gros, ex-gérant pendant 45 ans d'un surf shop. "Ce sont des planches historiques et rares. Par exemple, une planche possède une plaque d'immatriculation parce qu'en Californie, à une époque, il y avait tellement de planches à l'eau qu'au bout d'un moment, les autorités ont décidé de mettre des plaques comme pour une voiture pour contrôler les surfeurs. Puis, certaines sont des œuvres d'art à part entière. Elles seront magnifiques au-dessus d'un canapé" explique Eric Gros.

L'art et la beauté ne sont pas les seuls critères puisque certaines planches ont appartenu à d'anciennes légendes du surf comme Sunny Garcia ou Miki Dora aka Da Cat.

Cette planche fabriquée par Velzy & Jacobs devrait partir aux alentours de 8000 euros. © Radio France - Adrien Michaud

"Il y a une dizaine de vendeurs différents qu'on a réunis pour organiser une vente cohérente sur le thème de la glisse. L'idée, c'était avant tout de faire un focus sur le surf et sa culture en Europe et rien de mieux que le Pays basque pour exposer tout ça. L'idée, aussi c'était d'avoir un éventail de 50 planches avec une volonté de sélection sur l'état des planches, sur leur ancienneté et leur intérêt esthétique et sportif. Donc, on espère que les amateurs de surf seront présents" raconte Arnaud Lelièvre, commissaire-priseur pour Côte basque enchères.

Une première en Europe

Un saut dans l'inconnu, mais qui répond "à une forte attente locale" explique le commissaire-priseur. Mais si cette vente aux enchères est unique en Europe, aux Etats-Unis cette pratique existe depuis des années et certains surfs partent pour plus de 30 000 euros. Une somme que ne mettra pas Edwyn venu avec son carnet pour regarder ces œuvres : "J'aimerais bien en acheter une. Personnellement, ce sont les longboard qui m'intéressent, mais je ne mettrai pas plus de 2000€. Je vais faire une proposition, mais si ça monte trop dans les tours, je vais me rétracter."

Pour lui, comme pour Eric Gros, pas question de mettre ces planches à l'eau : "Ce sont des surfs de collections. Donc, on va dire que je vais craquer pour en faire de la déco à la maison, moins pour la performance dans l'eau."

Face à lui, la concurrence s'annonce rude, plus de 100 enchérisseurs se sont déjà manifestés. Les enchères débuteront à 14h à la salle des vente à Saint-Jean-de-Luz , mais aussi sur les sites internet de Drouot et Interenchères.